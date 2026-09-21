FC Nantes : Alban Lafont refait parler de lui avec des images terribles

Ancien capitaine du FC Nantes, Alban Lafont a été victime d’un choc particulièrement impressionnant en Turquie. Le gardien français a violemment heurté le poteau après avoir repoussé un penalty dans les dernières secondes de la rencontre face à Besiktas.

Les supporters du FC Nantes continuent forcément de suivre avec attention les performances d’Alban Lafont depuis son départ en Turquie. Cette fois, l’ancien portier des Canaris a surtout fait parler de lui pour une séquence très inquiétante.

Alors que son équipe semblait avoir assuré sa victoire contre Besiktas, un penalty a été accordé à l’adversaire dans les ultimes instants de la rencontre. Alban Lafont est alors parvenu à repousser la tentative et à préserver le succès des siens. Mais au moment de récupérer le ballon, le gardien français a été poussé par un joueur de Besiktas et a violemment heurté le poteau avec la tête.

Plus de peur que de mal pour Lafont ?

Les images de l’action sont particulièrement impressionnantes. Après le choc, Alban Lafont est resté au sol, suscitant immédiatement l’inquiétude de ses coéquipiers et des supporters présents dans le stade. Une séquence peu agréable à regarder, surtout lorsque l’on connaît les risques liés aux traumatismes crâniens.

Heureusement, les premières nouvelles se veulent plutôt rassurantes. L’ancien capitaine du FC Nantes ne devrait pas souffrir d’une blessure grave, même si son état devra naturellement être surveillé dans les prochains jours.

Cette action résume également la soirée mouvementée vécue par Alban Lafont : décisif en repoussant un penalty à la dernière minute, le Français a payé cher son intervention. Son arrêt aura néanmoins permis à son équipe de conserver une victoire précieuse face à Besiktas. Une fin de match aussi héroïque qu’effrayante pour celui qui reste très suivi du côté de la Beaujoire.