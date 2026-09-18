Pronostic Boulogne – FC Nantes : les Canaris vont-ils enfin sortir de la zone rouge ?

Voici l’analyse complète du match de la septième journée de Ligue 2 entre Boulogne et le FC Nantes, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le FC Nantes se déplace ce samedi (14h) sur la pelouse de Boulogne, à l’occasion de la septième journée de Ligue 2. Battus le week-end dernier à Sochaux (1-0) et toujours 17es et avant-derniers au classement, les hommes de Grégory Poirier tenteront de se relancer dans le Nord et de sortir de la zone rouge avant la première trêve internationale de la saison.

Ligue 2 – Boulogne vs FC Nantes

Samedi 19 septembre 2026 · 14h · Stade de la Libération

Boulogne : toujours à la recherche de sa première victoire

Promu en Ligue 2 cette saison, Boulogne connaît un début de championnat assez paradoxal. Après six journées, les Nordistes n’ont toujours pas remporté la moindre rencontre, mais ils ne se sont inclinés qu’une seule fois. Avec cinq matchs nuls et une défaite, ils comptent cinq points et devancent notamment le FC Nantes au classement.

Si l’USBCO peine à gagner, elle se montre particulièrement difficile à battre. Les Boulonnais ont rapidement trouvé une certaine stabilité défensive et n’ont encaissé que trois buts depuis le début du championnat. Une solidité qui leur permet de rester au contact dans quasiment toutes leurs rencontres.

Le principal problème se situe en revanche à l’autre extrémité du terrain. Avec seulement deux buts inscrits en six journées, Boulogne possède l’une des attaques les moins efficaces de Ligue 2. Les hommes de Fabien Dagneaux devront donc trouver davantage de solutions offensives s’ils veulent enfin débloquer leur compteur de victoires face à Nantes.

Pour cette rencontre, le technicien boulonnais devrait également être privé de plusieurs éléments. Moco et Siliadin se dirigent vers un forfait, tandis que Lécolier reste incertain. Des absences qui pourraient réduire encore un peu plus les possibilités du staff nordiste.

FC Nantes : le rebond déjà stoppé à Sochaux

Le changement d’entraîneur avait pourtant semblé provoquer un électrochoc. Après trois défaites consécutives sous les ordres de Michel Der Zakarian, le FC Nantes avait pris quatre points lors des deux premières rencontres de Grégory Poirier, avec un nul spectaculaire ramené de Guingamp (3-3) puis une victoire contre Nancy à la Beaujoire (1-0).

Mais l’embellie n’aura pas duré. En déplacement à Sochaux samedi dernier, les Canaris sont retombés dans leurs travers et se sont inclinés sur la plus petite des marges (1-0). Une quatrième défaite en six journées qui les maintient à la 17e et avant-dernière place avec seulement quatre points.

Nantes se retrouve donc déjà sous pression avant de se rendre à Boulogne. Si le retard sur les équipes qui le précèdent reste encore limité à ce stade de la saison, le club des bords de l’Erdre ne peut pas se permettre de s’installer durablement dans la zone rouge alors que son objectif initial est de retrouver rapidement l’élite.

Grégory Poirier va surtout attendre une réaction offensive de ses joueurs. Après avoir marqué quatre buts lors de ses deux premiers matchs sur le banc nantais, son équipe vient de rester muette à Sochaux. Face à une formation boulonnaise très solide derrière mais peu dangereuse offensivement, les Canaris pourraient avoir la possession et devront trouver les solutions pour faire sauter le verrou nordiste.

Les confrontations entre les deux équipes

Les confrontations entre Boulogne et le FC Nantes sont devenues extrêmement rares au fil des années. Les deux clubs ont longtemps évolué dans des divisions différentes et ne se sont donc plus croisés régulièrement en championnat depuis de nombreuses saisons.

Le contexte de cette rencontre sera de toute façon bien différent des précédents duels. Boulogne vient de retrouver la Ligue 2 et cherche encore à décrocher sa première victoire de la saison, tandis que Nantes découvre de nouveau l’antichambre du football français après plus d’une décennie passée en Ligue 1.

Cette affiche opposera donc deux équipes aux problématiques différentes mais qui ont un besoin commun : prendre des points avant la trêve internationale. Boulogne veut transformer ses nombreux matchs nuls en victoires, alors que Nantes cherche à s’extirper au plus vite de la zone rouge.

Les compos probables

La compo probable de Boulogne : Noukeu – Thiam, Kerriou, Brusco – Platret, Bultel, Martin, Mion – Hbouch, Epailly, Besic.

Absents : Moco, Siliadin (blessés).

Incertain : Lécolier (blessé).

La compo probable du FC Nantes : Dupé – Amian, Perrin, Sow – Doucouré, Lepenant, Pierret, Tabibou, Hachem – Robinet, Cafaro.

Absents : Mirbach, Centonze, Corredor (blessés).

Les joueurs à suivre

Thomas Robinet (FC Nantes) : arrivé dans les dernières heures du mercato en provenance de Dunkerque, l’avant-centre a rapidement débloqué son compteur avec les Canaris en participant à la victoire contre Nancy. Plus discret lors du revers à Sochaux, il devrait avoir une nouvelle occasion de s’installer à la pointe de l’attaque nantaise. Face à une défense boulonnaise particulièrement difficile à contourner depuis le début de la saison, son efficacité dans la surface pourrait peser lourd.

Jonas Martin (Boulogne) : fort de sa longue expérience du haut niveau, le milieu de terrain apporte un vécu précieux au promu boulonnais. Passé notamment par Montpellier, Strasbourg, Rennes, Lille et Brest, le joueur de 35 ans possède plus de 300 matchs professionnels à son actif. Son expérience et sa capacité à organiser le jeu seront importantes pour une équipe de Boulogne qui pourrait laisser une partie de la possession aux Nantais.

Les tendances de cotes : Nantes attendu dans un match indécis

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire Boulogne (1) ≈ 3,42 ≈ 27 % Boulogne outsider Match nul (X) ≈ 3,25 ≈ 29 % Scénario possible Victoire FC Nantes (2) ≈ 2,12 ≈ 44 % Nantes favori

Malgré sa place dans la zone rouge et sa défaite à Sochaux, le FC Nantes devrait conserver un léger avantage dans les cotes des bookmakers pour ce déplacement. L’effectif nantais reste sur le papier supérieur à celui du promu boulonnais, mais les résultats du début de saison incitent forcément à la prudence.

Boulogne présente surtout un profil qui pourrait poser de sérieux problèmes aux Canaris. Les Nordistes encaissent très peu de buts et ont déjà obtenu cinq matchs nuls en six journées. Dans ces conditions, une rencontre serrée et longtemps indécise apparaît comme un scénario à prendre au sérieux.

Nantes devra également montrer qu’il est capable de faire le jeu face à un bloc compact. Les Canaris avaient déjà rencontré beaucoup de difficultés pour trouver des espaces à Sochaux et pourraient être confrontés au même type de problème au stade de la Libération.

À l’inverse, le très faible rendement offensif de Boulogne constitue une donnée rassurante pour les Nantais. Avec seulement deux buts marqués depuis le début de la saison, l’USBCO ne devrait pas multiplier les occasions. La première équipe à ouvrir le score pourrait donc prendre une sérieuse option dans une rencontre où les espaces risquent d’être rares.

Nos pronostics pour Boulogne – FC Nantes

Moins de 2,5 buts dans le match : Boulogne affiche un profil extrêmement défensif depuis le début de la saison. Avec seulement trois buts encaissés mais aussi deux petits buts marqués en six journées, les rencontres de l’USBCO sont rarement spectaculaires. Nantes vient également de rester muet à Sochaux et pourrait de nouveau rencontrer des difficultés face à un bloc compact. Tous les ingrédients semblent donc réunis pour assister à une rencontre peu prolifique.

: Boulogne affiche un profil extrêmement défensif depuis le début de la saison. Avec seulement trois buts encaissés mais aussi deux petits buts marqués en six journées, les rencontres de l’USBCO sont rarement spectaculaires. Nantes vient également de rester muet à Sochaux et pourrait de nouveau rencontrer des difficultés face à un bloc compact. Tous les ingrédients semblent donc réunis pour assister à une rencontre peu prolifique. Match nul à la mi-temps : Boulogne a pris l’habitude des rencontres fermées et devrait avant tout chercher à ne pas se découvrir face à un effectif nantais théoriquement supérieur. De leur côté, les Canaris pourraient avoir besoin de temps pour trouver des espaces. Dans un match où aucune des deux équipes ne voudra se mettre rapidement en difficulté, un score de parité après 45 minutes constitue une possibilité intéressante.

: Boulogne a pris l’habitude des rencontres fermées et devrait avant tout chercher à ne pas se découvrir face à un effectif nantais théoriquement supérieur. De leur côté, les Canaris pourraient avoir besoin de temps pour trouver des espaces. Dans un match où aucune des deux équipes ne voudra se mettre rapidement en difficulté, un score de parité après 45 minutes constitue une possibilité intéressante. FC Nantes marque en deuxième période : les Canaris devraient avoir davantage la maîtrise du ballon et pourraient finir par trouver des espaces à mesure que la rencontre avance. Grégory Poirier dispose également de plusieurs solutions offensives sur son banc pour modifier son animation en cours de partie. Si Boulogne parvient à fermer le jeu en première période, Nantes pourrait davantage faire la différence après le repos.

Score possible

Boulogne 0-1 FC Nantes : la rencontre pourrait se jouer sur très peu de choses entre une équipe boulonnaise qui ne marque quasiment pas mais concède également très peu de buts et des Nantais toujours en quête de régularité. Après leur coup d’arrêt à Sochaux, les hommes de Grégory Poirier auront l’obligation de montrer un autre visage. Sans forcément livrer une grande prestation, le FC Nantes pourrait profiter de sa supériorité individuelle pour arracher une courte victoire et quitter la zone rouge avant la trêve internationale.