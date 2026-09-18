ASSE : avant Metz, Cathro a lâché une inquiétude majeure qui le tourmente

Avant le choc face à Metz, Ian Cathro affiche sa volonté de maintenir une dynamique positive, tout en s’inquiétant déjà de la gestion de ses internationaux après la prochaine trêve.

Après la première défaite de la saison à Dunkerque (2-1), Ian Cathro veut éviter toute réaction excessive au sein de l’ASSE. Avant le déplacement à Metz, prévu ce samedi à 20 heures au stade Saint-Symphorien, l’entraîneur écossais insiste sur l’état d’esprit de son groupe.

« On garde une énergie positive », a expliqué le coach stéphanois, qui refuse de tirer des conclusions trop rapides après ce premier revers. « Je veux sentir une énergie positive ! », a-t-il également martelé, rappelant que son équipe se trouve encore au début de son projet

Cathro déjà préoccupé par la trêve internationale

Si le rendez-vous contre Metz concentre actuellement toutes les attentions, Ian Cathro pense déjà à la suite. Plusieurs joueurs de l’ASSE vont rejoindre leur sélection nationale et pourraient enchaîner trois ou quatre rencontres sur une courte période.

Une perspective qui inquiète le technicien. « Savoir que plusieurs joueurs vont disputer entre trois et quatre matches sur une courte période me rend nerveux, évidemment. Nous ne sommes pas les seuls à faire face à ça. Le plus important sera leur gestion à leur retour. Mais à partir du moment que cette trêve internationale a été élargie, la période entre le retour des internationaux et notre prochain match n’aurait pas dû être si courte », reconnaît-il au sujet de la charge qui attend ses internationaux.

L’entraîneur estime ainsi que le calendrier aurait pu offrir davantage de récupération après cette trêve élargie. L’ASSE devra donc être particulièrement attentive à la gestion de ses joueurs internationaux dans les prochaines semaines.

Une opportunité pour les jeunes de l’ASSE

Cette période ne sera toutefois pas uniquement synonyme de contraintes. Avec une partie du groupe appelée en sélection, Ian Cathro compte profiter de la trêve pour travailler davantage avec les jeunes joueurs.

L’objectif sera notamment de rapprocher les espoirs du groupe professionnel, mais aussi de proposer un travail plus individualisé aux joueurs restés à Saint-Étienne. Une manière pour le staff de transformer cette coupure en opportunité de progression.

Mais avant cela, les Verts ont un rendez-vous important à négocier en Moselle. Cathro considère Metz comme un adversaire proposant « un match de haut niveau », avec beaucoup d’intensité et de qualité individuelle. Après le revers concédé à Dunkerque, l’ASSE cherchera donc à repartir de l’avant tout en conservant cette fameuse énergie positive réclamée par son entraîneur.