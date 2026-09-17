Présent en conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement de l’ASSE à Metz, Ian Cathro a donné des nouvelles de son groupe.

L’infirmerie de l’ASSE continue de se vider progressivement, mais Ian Cathro devra encore composer avec plusieurs absences pour le déplacement à Metz (samedi, 20h).

Breum va mieux !

« Mahmoud Jaber ne sera pas avec nous ce week-end, tout comme Paul Eymard, idem pour Paalberg. Pour les autres c’est ok », a annoncé le technicien de l’ASSE en conférence de presse. Trois joueurs manqueront donc à l’appel pour cette rencontre de la septième journée de Ligue 2. La bonne nouvelle concerne Jakob Breum. Le milieu offensif danois, arrivé cet été en provenance d’un championnat étranger, poursuit sa progression après sa récente alerte physique.

« Jakob Breum va de mieux en mieux, on a bien géré son absence, le management de sa blessure a été bon. Il arrive d’un championnat étranger, il découvre un nouveau contexte, on a préféré prendre notre temps face à cette petite alerte », annonce le coach de l’ASSE, qui estime que Breum pourra progressivement retrouver du temps de jeu : « Il sera capable de donner de plus en plus de minutes sur le terrain. » Une évolution positive pour l’ASSE, qui pourra donc compter de plus en plus sur son joueur dans les prochaines semaines.

Jaber encore éloigné des terrains

La situation de Mahmoud Jaber est en revanche plus préoccupante. Contrairement à Breum, le milieu de terrain souffre d’un problème plus ancien et devra encore patienter. « La situation de Jaber est plus complexe car c’est une blessure qui date depuis plus longtemps. Pour lui aussi c’est de la gestion mais c’est différent, cela devrait encore durer plusieurs semaines car il a été éloigné des terrains pendant un bon moment », souffle le coach de l’ASSE.

Le milieu de terrain des Verts ressent encore des douleurs au niveau de la zone opérée en fin de saison dernière. « Il a quelques douleurs encore sur la zone sur laquelle il a été opéré en fin de saison dernière », conclut Cathro. L’ASSE devra donc encore faire sans Jaber pendant plusieurs semaines, tandis que Jakob Breum se rapproche progressivement d’un retour à pleine capacité.