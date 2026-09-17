Parti libre du RC Lens pour NEOM cet été, Malang Sarr (27 ans) pourrait porter un nouveau maillot incessamment sous peu.

Nouveau challenge en vue pour Malang Sarr. Et quel challenge ! Longtemps surveillé par les Lions de la Téranga sans jamais être convoqué par Pape Thiaw, l’ancien défenseur du RC Lens serait cette fois sur le point de recevoir sa première sélection avec le Sénégal.

🚨Dino Toppmöller écarté, Yannick Cahuzac en interim… et l’influence de Jean-Louis Leca qui grandit en coulisses 👀



Simple coïncidence ou véritable plan orchestré au RC Lens ? 🤔



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Malang Sarr s’est imposé en Arabie saoudite

Selon L’Équipe, le nouveau sélectionneur Patrick Vieira devrait appeler Sarr pour sa toute première liste à la tête des Lions de la Téranga. Le champion du monde 2018 doit dévoiler son groupe ce vendredi.Après son départ du RC Lens cet été, Malang Sarr a pris la direction de NEOM. Un choix qui semble rapidement porter ses fruits sur le plan sportif.

Le joueur de 27 ans s’est en effet installé comme un titulaire régulier depuis son arrivée. Il a débuté les huit rencontres disputées par son équipe, preuve de l’importance prise rapidement au sein de sa nouvelle formation. Cette régularité pourrait donc lui permettre de franchir un nouveau cap avec le Sénégal.

L’ex du RC Lens pourrait refouler le Vélodrome !

Malang Sarr pourrait ainsi être présent avec les Lions de la Téranga lors de la prochaine trêve internationale. Le Sénégal disputera trois rencontres durant cette période. Les deux premières auront lieu dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027, avec des déplacements au Mozambique le 25 septembre puis en Éthiopie le 29 septembre.

Les Lions de la Téranga termineront ensuite leur rassemblement en France avec un match amical face aux Comores, le dimanche 4 octobre au Stade Vélodrome de Marseille. Un rendez-vous forcément particulier pour Malang Sarr, qui pourrait donc effectuer ses grands débuts internationaux quelques mois seulement après avoir quitté le RC Lens.