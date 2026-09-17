À LA UNE DU 17 SEP 2026
[15:00]Stade Rennais : pluie de mauvaises nouvelles pour Haise avant l’OL 
[14:40]OM : Genesio a rallié le pire ennemi des Marseillais à sa cause
[14:20]RC Lens Mercato : double coup de tonnerre XXL dans le dossier Anthony Martial ! 
[14:00]ASSE : le coup de pouce inattendu de Zidane aux Verts 
[13:40]PSG Mercato : Luis Enrique a déjà reçu la réponse du FC Barcelone pour Gavi
[13:20]ASSE : Cathro annonce plusieurs coups durs et une bonne nouvelle pour Breum à Metz
[13:00]RC Lens : Leca et Parrot justifient le départ de Toppmöller et voient loin pour Cahuzac ! 
[12:47]RC Lens : coup dur pour Saud Abdulhamid !
[12:40]OM Mercato : après Veretout, un chouchou des supporters propose de jouer gratuitement à Marseille ! 
[12:27]OM : la grande annonce de Stéphane Richard sur le mercato !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : nouveau changement de cap pour Malang Sarr, Marseille en ligne de mire ! 

Par Bastien Aubert - 17 Sep 2026, 12:20
Malang Sarr évolue à NEOM

Parti libre du RC Lens pour NEOM cet été, Malang Sarr (27 ans) pourrait porter un nouveau maillot incessamment sous peu.

Nouveau challenge en vue pour Malang Sarr. Et quel challenge ! Longtemps surveillé par les Lions de la Téranga sans jamais être convoqué par Pape Thiaw, l’ancien défenseur du RC Lens serait cette fois sur le point de recevoir sa première sélection avec le Sénégal.

Malang Sarr s’est imposé en Arabie saoudite

Selon L’Équipe, le nouveau sélectionneur Patrick Vieira devrait appeler Sarr pour sa toute première liste à la tête des Lions de la Téranga. Le champion du monde 2018 doit dévoiler son groupe ce vendredi.Après son départ du RC Lens cet été, Malang Sarr a pris la direction de NEOM. Un choix qui semble rapidement porter ses fruits sur le plan sportif.

Le joueur de 27 ans s’est en effet installé comme un titulaire régulier depuis son arrivée. Il a débuté les huit rencontres disputées par son équipe, preuve de l’importance prise rapidement au sein de sa nouvelle formation. Cette régularité pourrait donc lui permettre de franchir un nouveau cap avec le Sénégal.

L’ex du RC Lens pourrait refouler le Vélodrome ! 

Malang Sarr pourrait ainsi être présent avec les Lions de la Téranga lors de la prochaine trêve internationale. Le Sénégal disputera trois rencontres durant cette période. Les deux premières auront lieu dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027, avec des déplacements au Mozambique le 25 septembre puis en Éthiopie le 29 septembre.

Les Lions de la Téranga termineront ensuite leur rassemblement en France avec un match amical face aux Comores, le dimanche 4 octobre au Stade Vélodrome de Marseille. Un rendez-vous forcément particulier pour Malang Sarr, qui pourrait donc effectuer ses grands débuts internationaux quelques mois seulement après avoir quitté le RC Lens.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot