Daniel Riolo pense que les dirigeants ont fait le bon choix en remerciant leur coach Dino Toppmöller.

Le coup de tonnerre est désormais officiel au RC Lens. Arrivé cet été pour succéder à Pierre Sage, Dino Toppmöller n’est déjà plus l’entraîneur des Sang et Or. Le technicien allemand quitte le club après seulement quatre journées de Ligue 1, malgré une victoire en Ligue des champions et un Trophée des champions remporté face au PSG. Une décision aussi rapide qu’inattendue. Et pourtant, pour Daniel Riolo, elle peut se comprendre.

« La direction du RC Lens est maligne »

Sur RMC Sport, le journaliste reconnaît d’abord qu’il n’avait absolument pas anticipé une éviction aussi rapide : « Pas une seconde, je ne pouvais imaginer Toppmöller se faire virer. » Une réaction qui traduit le caractère particulièrement surprenant de la décision lensoise. Quelques jours seulement après une victoire spectaculaire à Prague en Ligue des champions, le technicien allemand semblait pourtant encore disposer de plusieurs arguments. Mais en championnat, le bilan était beaucoup plus compliqué. Le RC Lens avait notamment enchaîné deux défaites contre Strasbourg et Lorient avant de revenir avec un match nul du Mans. L’équipe avait également montré certaines limites dans le jeu, malgré des résultats européens plus encourageants.

Après avoir pris connaissance des éléments ayant conduit à cette séparation, Riolo a finalement changé de lecture : « Mais quand on m’explique l’histoire, je trouve que la direction lensoise est maligne : elle évite l’enlisement et, avec intelligence, se dit qu’il faut arrêter tout de suite. » Le constat est clair. Pour lui, Lens aurait pris le risque de perdre davantage de temps en maintenant Toppmöller malgré les premiers signaux négatifs. La direction a donc préféré agir immédiatement plutôt que d’attendre une dégradation plus importante de la situation.

Cahuzac prend les commandes jusqu’à quand ?

La suite est désormais connue. Yannick Cahuzac, qui faisait partie du staff de Toppmöller, a été propulsé au poste d’entraîneur principal par intérim. Le choix du RC Lens n’est pas totalement improvisé puisque son retour dans le staff avait déjà été envisagé avec l’idée de le voir devenir numéro un à plus long terme. Il dirigera donc les Sang et Or dans l’immédiat, avec notamment le déplacement à Monaco. Le club doit également obtenir une dérogation puisque Cahuzac ne possède pas encore les diplômes nécessaires pour entraîner en Ligue 1.

La sortie de Toppmöller pose forcément des questions sur le choix initial de la direction mais pour Riolo, le raisonnement est justement inverse : mieux vaut reconnaître rapidement qu’une collaboration ne fonctionne pas plutôt que de s’accrocher à une décision devenue difficile à défendre. Le RC Lens tourne donc déjà une page. Reste maintenant à savoir si ce changement permettra aux Sang et Or de retrouver rapidement de la stabilité.