Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Lucas Stassin, prêté par l’ASSE au FC Séville le dernier jour du mercato estival, a livré quelques vérités dans la presse belge.

Lucas Stassin n’a visiblement pas quitté l’ASSE par hasard. Après une saison passée en Ligue 2, l’attaquant belge voulait absolument retrouver un environnement plus ambitieux.

Stassin voulait absolument quitter l’ASSE

Son prêt au FC Séville, officialisé début septembre, doit lui permettre de découvrir la Liga et de poursuivre sa progression au plus haut niveau. L’ASSE a de son côté prolongé son contrat jusqu’en 2029 avant de valider l’opération.

Le prêt est assorti d’une option d’achat.Dans un entretien accordé à DH Les Sports+, Lucas Stassin est revenu sans détour sur son mercato. « C’était un transfert de dernière minute. Il y avait beaucoup d’intérêt. Plusieurs clubs se sont renseignés sur les conditions, mais Saint-Étienne réclamait au départ une somme folle. Cela a rendu les choses compliquées. Le prix était trop élevé. Après tout, je ne jouais « que » en deuxième division », a-t-il lâché.

Une déclaration qui permet de mieux comprendre pourquoi son départ s’est joué dans les derniers jours du mercato. L’attaquant de 21 ans explique ainsi que plusieurs clubs avaient pris des renseignements, mais que les exigences financières de l’ASSE avaient compliqué les discussions. Finalement, Séville a trouvé la formule permettant de boucler l’opération.

La Coupe du monde a pesé dans sa décision

Derrière cette volonté de partir, Stassin évoque également un objectif personnel très clair. L’international belge ne veut pas revivre la frustration de manquer une grande compétition avec sa sélection : « J’ai été déçu de manquer la Coupe du monde. Même si je comprenais la position de Rudi Garcia, je ne pouvais pas laisser cela se reproduire. C’est pourquoi je tenais tant à ce transfert. » Le message est limpide. Stassin considère la Liga comme un moyen de franchir un nouveau palier et de se rapprocher de la sélection A belge.

Le choix du FC Séville n’est donc pas uniquement financier ou sportif. Le Belge estime que le championnat espagnol peut lui offrir une exposition supérieure à celle dont il bénéficiait en Ligue 2. « Séville est l’endroit idéal : je peux y progresser et affronter les meilleures équipes du monde, ce qui devrait aussi favoriser mes chances avec les Diables rouges », poursuit-il. Un objectif ambitieux pour le jeune attaquant. Après avoir inscrit 23 buts en 66 matches avec l’ASSE, Stassin a désormais l’occasion de confirmer ses qualités dans l’un des championnats les plus suivis d’Europe.

L’ASSE devra surveiller ses performances

Pour l’ASSE, cette situation pourrait rapidement devenir intéressante. Le club a sécurisé l’avenir contractuel de Stassin avant son prêt et pourrait bénéficier d’une rentrée financière importante si Séville décide de lever son option d’achat. Mais la performance du joueur en Espagne sera évidemment déterminante. Le championnat a déjà commencé et Séville affiche actuellement trois victoires, un nul et une défaite après cinq journées. Le calendrier réserve notamment un déplacement à La Corogne avant la réception du FC Barcelone.

Le départ du Forez apparaît finalement comme une décision mûrement réfléchie. Stassin ne cache plus son ambition : progresser en Liga, se mesurer aux meilleurs et retrouver une place dans les plans de la Belgique. Pour l’ASSE, le choix de l’attaquant confirme également que son passage dans le Forez devait servir de tremplin. Reste maintenant à savoir jusqu’où Lucas Stassin pourra aller à Séville.