Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Toujours dans le viseur du PSG et du FC Barcelone, Julian Alvarez (26 ans) pourrait enfin voir les portes de l’Atlético Madrid s’ouvrir au mercato hivernal.

Le feuilleton Julián Álvarez est loin d’être terminé. Après plusieurs semaines de bras de fer avec l’Atlético Madrid, l’attaquant argentin est finalement resté à Madrid.

Une promesse de Gil Marín à Álvarez ?

Le FC Barcelone avait pourtant tenté de le recruter, mais les Colchoneros ont refusé de céder leur avant-centre. Le PSG, lui aussi annoncé intéressé par le joueur, continue de suivre attentivement la situation. Et une nouvelle information venue d’Espagne pourrait relancer les deux clubs.

Selon Eduardo Inda, chroniqueur d’El Chiringuito TV, Miguel Ángel Gil Marín aurait évoqué une possible évolution de la situation avec Julián Álvarez. « Gil Marín a dit à Julián Álvarez que s’il atteint la barre des 20 buts cette saison, il baissera la clause libératoire en janvier », a affirmé le journaliste espagnol.

Si cette information venait à se confirmer, elle changerait évidemment totalement la donne. Une baisse de la clause de l’Argentin pourrait permettre au PSG et au Barça de revenir concrètement dans la course dès le mois de janvier. Mais pour l’instant, cette hypothèse reste à prendre avec précaution : elle repose sur les propos d’Eduardo Inda et n’a pas été confirmée officiellement par l’Atlético.

Une clause actuellement annoncée à 500 M€ !

Le contexte rend d’ailleurs cette révélation particulièrement spectaculaire. Julián Álvarez est sous contrat avec l’Atlético jusqu’en 2030 et sa clause libératoire est actuellement annoncée à 500 millions d’euros. Le club madrilène avait adopté une position extrêmement ferme durant le feuilleton estival, refusant notamment de négocier son transfert avec le Barça.

Le dossier s’était même transformé en véritable bras de fer entre l’Atlético et Barcelone. Les dirigeants madrilènes avaient reproché au club catalan sa manière de procéder et avaient refusé de rouvrir les discussions. Pour le FC Barcelone, Álvarez reste évidemment un dossier particulièrement attractif. Le joueur avait publiquement exprimé son souhait de rejoindre le Barça et présenté cette destination comme un rêve.

Malgré l’échec du transfert, le club catalan pourrait donc revenir à la charge si une ouverture apparaît dans les prochains mois. Les informations espagnoles indiquent d’ailleurs que l’Atlético n’exclurait pas totalement de devoir gérer une nouvelle offensive barcelonaise en janvier si la situation évoluait. Une baisse de la clause rendrait évidemment cette perspective beaucoup plus crédible.

Le PSG peut également espérer

Le PSG doit également surveiller la situation. Le club de la capitale aurait déjà étudié la possibilité de recruter l’attaquant argentin, même si l’opération était considérée comme très compliquée financièrement. Un éventuel changement de prix pourrait donc relancer l’intérêt parisien. Mais avant de parler d’une véritable bataille PSG-Barça, plusieurs conditions devront être réunies.

Álvarez devra d’abord atteindre la fameuse barre des 20 buts évoquée par Inda. Ensuite, l’Atlético devra réellement accepter de revoir ses exigences à la baisse. Pour le moment, l’attaquant argentin reste donc un joueur de l’Atlético. Le club madrilène a publiquement affiché sa volonté de le conserver et le marché estival a finalement confirmé cette position.

Mais si Julián Álvarez venait à empiler les buts dans les prochains mois, la situation pourrait devenir particulièrement intéressante. Le PSG et le FC Barcelone n’auraient alors plus qu’à surveiller attentivement l’évolution de sa clause. La promesse attribuée à Gil Marín par Eduardo Inda pourrait donc être l’un des éléments les plus importants du prochain mercato hivernal… à condition qu’elle soit confirmée et que l’Argentin atteigne effectivement les 20 buts.