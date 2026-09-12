FC Barcelone : le couperet est tombé après les accusations de Gabriel Jesus

Mikel Arteta n’a pas laissé sans réponse les déclarations de Gabriel Jesus sur son départ d’Arsenal. Très surpris par la version de son ancien attaquant, le technicien espagnol assure avoir pris le temps de lui annoncer personnellement la nouvelle.

Arteta conteste la version de Gabriel Jesus

On vous en parlait récemment : Gabriel Jesus a quitté Arsenal pour rejoindre le FC Barcelone, avec lequel il s’est engagé jusqu’en 2029. Mais les conditions de son départ de Londres provoquent désormais quelques remous entre le Brésilien et Mikel Arteta.

Après son arrivée en Catalogne, l’ancien joueur de Manchester City avait affirmé que « personne ne lui avait rien dit » concernant son départ des Gunners. Une déclaration qui a étonné son ancien entraîneur, lequel livre une version différente des faits.

« Avec Gabi, j’ai eu une discussion individuelle dans le vestiaire. Je ne sais pas quels mots ont été rapportés, mais ce que nous nous sommes dit était surtout empreint de gratitude », a expliqué Arteta en conférence de presse, dans des propos relayés par Foot Mercato.

« Si ça doit être moi, alors ce sera moi »

L’entraîneur d’Arsenal reconnaît toutefois qu’une annonce de cette nature reste difficile à encaisser. Gabriel Jesus sortait d’une dernière saison perturbée par une grave blessure au genou et ne faisait plus partie des plans du club londonien.

« Parfois, quand vous devez annoncer une mauvaise nouvelle ou quelque chose auquel la personne ne s’attend pas, quelqu’un doit jouer le mauvais rôle. Si ça doit être moi, alors ce sera moi », a assumé le technicien espagnol. Sans attaquer directement son ancien joueur, Arteta rappelle donc avoir pris ses responsabilités dans ce dossier.

En parallèle, la politique sportive du Barça continue de faire parler. Deco a notamment expliqué les raisons qui ont conduit le club catalan à écarter d’autres pistes prestigieuses sur le marché.

Barça : Deco révèle pourquoi il a recalé Rashford et Bernardo Silva. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2098062397537648990

Arteta veut préserver leur relation

Malgré ce désaccord public, Mikel Arteta ne souhaite pas laisser cet épisode détériorer durablement sa relation avec Gabriel Jesus. L’Espagnol préfère juger les liens conservés avec ses anciens joueurs plusieurs mois après leur départ plutôt que de s’arrêter à la tension du moment.

« Ce qui est important, c’est ce qui se passe trois mois ou six mois plus tard », a-t-il insisté, citant l’exemple de Leandro Trossard, récemment revenu dans le vestiaire des Gunners lors d’un match contre Chelsea. « Dieu merci, avec tous les joueurs qui sont partis, les relations sont restées très bonnes. J’espère que ce sera également le cas. » Désormais chargé de succéder à Robert Lewandowski au FC Barcelone, Gabriel Jesus sait donc que la porte d’Arsenal ne lui est pas totalement fermée.