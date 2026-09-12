Pronostic Le Mans – RC Lens : les Sang et Or vont-ils enfin se relancer en Ligue 1 ?

Voici l’analyse complète du match de la quatrième journée de Ligue 1 entre Le Mans et le RC Lens, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après deux défaites consécutives en Ligue 1, à Strasbourg (2-1) puis contre Lorient (0-1), le RC Lens, qui a retrouvé de la confiance en Ligue des Champions en renversant le Slavia Prague (2-3), tentera de repartir de l’avant ce dimanche (17h15) sur la pelouse du Mans, 13e au classement après trois journées.

Ligue 1 – Le Mans vs RC Lens

Dimanche 13 septembre 2026 · 17h15 · Stade Marie-Marvingt

Le Mans : un promu séduisant mais toujours à la recherche de sa première victoire

De retour en Ligue 1, Le Mans n’a pas encore goûté à la victoire après trois journées. Le promu sarthois a néanmoins montré qu’il avait les armes pour rivaliser avec les formations de l’élite, puisqu’il est parvenu à mener au score lors de chacune de ses trois premières rencontres.

Les Manceaux ont commencé leur saison par un match nul spectaculaire face à Brest (2-2), avant de passer tout près de ramener un point de leur déplacement à Rennes. Devant au tableau d’affichage, les hommes de Patrick Videira ont finalement craqué dans les dernières minutes pour s’incliner (3-2).

Le Mans a ensuite obtenu un nouveau point face à Nice (1-1). Avec deux matchs nuls et une défaite, le promu occupe la 13e place avec deux points. Son bilan offensif est plutôt encourageant avec cinq buts inscrits en trois rencontres, mais les Sarthois ont également montré une certaine fragilité lorsqu’il s’agit de conserver un avantage.

La réception du RC Lens représente donc un nouveau test important. Toujours en quête de son premier succès de la saison, Le Mans tentera de profiter de son public et de la fatigue potentielle des Lensois, qui auront disputé un déplacement européen à Prague seulement trois jours plus tôt.

RC Lens : retrouver le chemin de la victoire en Ligue 1

Le début de saison du RC Lens est bien plus irrégulier. Les Sang et Or avaient pourtant idéalement lancé leur exercice en remportant le Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain (1-0), avant de confirmer lors de la première journée de Ligue 1.

Pour leur entrée en lice en championnat, les hommes de Dino Toppmöller avaient livré une prestation offensive convaincante face à Auxerre (5-2). La dynamique s’est toutefois rapidement inversée. Malgré l’ouverture du score, Lens a d’abord été renversé sur la pelouse de Strasbourg (2-1), avant de subir une deuxième défaite consécutive face à Lorient (0-1) à Bollaert.

Avec seulement trois points après trois journées, les Lensois se retrouvent ainsi dans la deuxième moitié du classement. Une situation forcément décevante pour le champion de France en titre, qui doit rapidement retrouver de la régularité pour ne pas laisser les équipes de tête prendre trop d’avance.

Le déplacement européen de jeudi sur la pelouse du Slavia Prague pourrait néanmoins avoir servi de déclic. Menés au score, les Sang et Or ont réussi à renverser la rencontre pour finalement s’imposer (2-3). Un succès précieux pour la confiance avant de retrouver la Ligue 1.

Dino Toppmöller devra toutefois gérer la fatigue et surtout une défense fortement diminuée. Plusieurs joueurs manqueront ce déplacement au Mans, tandis que Jean-Clair Todibo pourrait profiter de ces nombreuses absences pour effectuer sa première apparition en Ligue 1 sous le maillot lensois.

Les confrontations entre les deux équipes

Les confrontations entre Le Mans et le RC Lens sont devenues rares ces dernières années en raison des trajectoires très différentes suivies par les deux clubs. Le retour du club sarthois dans l’élite permet donc de retrouver une affiche qui n’avait plus été proposée en Ligue 1 depuis de nombreuses saisons.

Ce manque de références récentes rend l’historique moins significatif pour analyser la rencontre. Le contexte actuel semble davantage favorable aux Sang et Or, qui disposent d’un effectif plus expérimenté et habitué aux rendez-vous de haut niveau.

Le Mans pourra néanmoins s’appuyer sur son début de saison encourageant et sur l’avantage de recevoir. Les Sarthois ont déjà montré face à Brest, Rennes et Nice qu’ils étaient capables de poser des problèmes à des formations installées en Ligue 1.

Les compos probables

La compo probable du Mans : Hatfout – Boissé, Yohou, Voyer – Lauray – Bamba, Vercruysse, Bourabaa, Calodat – Mafouta, Diallo.

Absent : Aucun.

Incertains : Kocik, Colas (reprise).

La compo probable du RC Lens : Risser – Antonio, Ganiou, Udol – Aguilar, Bulatovic, Cuisance, Skoras – Thauvin, Ivanovic – Sima.

Absents : Abdulhamid, Chavez, Baidoo, Nawrocki, Titraoui (blessés), Sagnan (suspendu).

Les joueurs à suivre

Florian Thauvin (RC Lens) : l’ancien Marseillais s’est imposé comme l’un des hommes forts du début de saison lensois. Avec déjà quatre buts toutes compétitions confondues, le champion du monde 2018 constitue l’une des principales armes offensives des Sang et Or. Son expérience et sa capacité à faire la différence dans les trente derniers mètres pourraient être particulièrement importantes face à une équipe mancelle qui a encaissé six buts lors de ses trois premières journées.

Louis Mafouta (Le Mans) : l’attaquant centrafricain a parfaitement réussi son adaptation à l’élite. Auteur de trois buts depuis le début de la saison, il représente la principale menace offensive mancelle. Face à une défense lensoise privée de plusieurs éléments importants, dont Maik Nawrocki, Souleymane Sagnan et Koki Ogawa Baidoo, Mafouta pourrait avoir des opportunités pour poursuivre sa bonne série.

Les tendances de cotes : Lens nettement favori

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire Le Mans (1) ≈ 4,90 ≈ 17 % Le Mans outsider Match nul (X) ≈ 4,20 ≈ 23 % Scénario possible Victoire RC Lens (2) ≈ 1,64 ≈ 60 % Lens favori

Les bookmakers accordent clairement leur préférence au RC Lens. La victoire des Sang et Or tourne autour de 1,64, tandis qu’un succès du Mans approche les 4,90 et que le match nul se situe aux alentours de 4,20.

Cette différence s’explique notamment par l’écart de qualité entre les deux effectifs. Malgré ses deux dernières défaites en championnat, Lens possède davantage d’expérience et de profondeur que son adversaire. Les Sang et Or viennent également de retrouver le goût de la victoire sur la scène européenne.

Le Mans a toutefois montré depuis le début de la saison qu’il ne devait pas être sous-estimé. Le promu a marqué lors de ses trois premières journées et a systématiquement réussi à prendre l’avantage. Son incapacité à conserver ses résultats constitue en revanche son principal point faible jusqu’ici.

La fatigue pourrait enfin entrer en compte côté lensois. Les Sang et Or auront eu moins de 72 heures pour récupérer de leur déplacement à Prague et Dino Toppmöller pourrait effectuer quelques changements. Un paramètre qui pourrait permettre aux Manceaux de rester dans la rencontre.

Nos pronostics pour Le Mans – RC Lens

Les deux équipes marquent : Le Mans a montré un visage offensif intéressant depuis son retour dans l’élite avec cinq buts inscrits en trois journées. Les Sarthois pourraient également profiter des nombreuses absences dans la défense lensoise. À l’inverse, Lens dispose de suffisamment de qualité offensive pour trouver la faille face à un promu qui n’a encore réalisé aucun clean sheet cette saison.

: Le Mans a montré un visage offensif intéressant depuis son retour dans l’élite avec cinq buts inscrits en trois journées. Les Sarthois pourraient également profiter des nombreuses absences dans la défense lensoise. À l’inverse, Lens dispose de suffisamment de qualité offensive pour trouver la faille face à un promu qui n’a encore réalisé aucun clean sheet cette saison. Plus de 2,5 buts dans le match : les trois premières rencontres du Mans ont produit respectivement quatre, cinq et deux buts. Le promu propose du jeu mais laisse également beaucoup d’espaces à ses adversaires. Lens a de son côté déjà montré son potentiel offensif en inscrivant cinq buts contre Auxerre puis trois sur la pelouse du Slavia Prague. Une rencontre ouverte semble donc envisageable.

: les trois premières rencontres du Mans ont produit respectivement quatre, cinq et deux buts. Le promu propose du jeu mais laisse également beaucoup d’espaces à ses adversaires. Lens a de son côté déjà montré son potentiel offensif en inscrivant cinq buts contre Auxerre puis trois sur la pelouse du Slavia Prague. Une rencontre ouverte semble donc envisageable. Florian Thauvin buteur : avec quatre réalisations toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’international français est l’un des Lensois les plus dangereux actuellement. Dans un match où les Sang et Or devraient se procurer plusieurs occasions, Thauvin pourrait encore se montrer décisif.

Score possible

Le Mans 1-2 RC Lens : le promu sarthois a suffisamment montré de qualités offensives pour inquiéter une défense lensoise largement remaniée et pourrait encore trouver le chemin des filets. Mais après deux défaites consécutives en championnat, les Sang et Or arrivent avec l’obligation de réagir et devraient avoir retrouvé de la confiance grâce à leur succès européen à Prague. Malgré la fatigue liée à la Ligue des Champions, la qualité individuelle supérieure des Lensois pourrait leur permettre de faire la différence et de renouer avec la victoire en Ligue 1.