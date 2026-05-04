ASSE, Le Mans : Les probabilités ne jouent pas en faveur de Saint-Étienne pour la montée en Ligue 1

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Le verdict approche en Ligue 2… et il s’annonce brutal. À une journée de la fin, une seule question brûle toutes les lèvres : qui accompagnera ESTAC Troyes en Ligue 1 ?

D’un côté, Le Mans FC. De l’autre, l’AS Saint-Étienne. Deux clubs historiques, deux dynamiques opposées… et des probabilités qui ne laissent que peu de place au doute.

Les chiffres parlent : avantage Le Mans

Les simulations sont claires : Le Mans FC monte directement dans 59% des cas. En face, l’AS Saint-Étienne ne pointe qu’à 37%.

Autrement dit ? Sur 100 scénarios, Le Mans valide son ticket presque deux fois sur trois. Les Verts, eux, doivent espérer un scénario bien plus favorable.

Une tendance nette, presque froide… mais qui ne dit pas tout.

Saint-Étienne n’a plus le choix

Pour l’AS Saint-Étienne, le calcul est simple : gagner. Et même gagner largement.

Les Stéphanois reçoivent l’Amiens SC, déjà relégué, dans un Stade Geoffroy-Guichard qui s’annonce incandescent. Sur le papier, c’est le match parfait.

Mais tout dépendra encore une fois de Le Mans FC.

Si Le Mans gagne → c’est terminé, l’ASSE reste troisième

Si Le Mans fait nul → les Verts doivent gagner avec au moins deux buts d’écart

Si Le Mans perd → une victoire stéphanoise, même courte, suffit

Chaque but comptera. Littéralement.

Bastia, le piège qui peut tout changer

Et c’est là que tout peut basculer. Le Mans FC se déplace sur la pelouse du SC Bastia.

Un détail ? Pas du tout.

Les Corses jouent leur survie. Barragistes, ils doivent impérativement gagner pour espérer se maintenir. Un match à domicile, sous pression, dans une ambiance électrique… exactement le genre de scénario capable de faire dérailler une équipe en quête de montée.

Pour Le Mans, ce déplacement est tout sauf une formalité.

60 points, la clé de tout

Les projections sont limpides : 60 points devraient suffire pour finir deuxième.

Aujourd’hui :

Le Mans FC → 59 points

AS Saint-Étienne → 57 points

Conclusion ? Les Verts doivent atteindre ce seuil… tout en espérant que Le Mans reste bloqué.

Un scénario possible. Mais clairement pas le plus probable.

Une dernière journée sous haute tension

37% de chances. Ce n’est pas énorme. Mais ce n’est pas fini non plus.

L’AS Saint-Étienne a encore une carte à jouer. À condition de faire le job… et de croire en un faux pas du Le Mans FC.

Une chose est sûre : cette dernière journée de Ligue 2 s’annonce irrespirable.

Deux clubs. Une seule place. Et 90 minutes pour tout changer.