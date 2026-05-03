ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Montanier défend l’indéfendable ! »

Les Verts ont enchaîné un 3e revers de rang samedi soir en s’inclinant à Rodez (1-2) au terme d’une nouvelle prestation indigne marquée par un sérieux accrochage entre Philippe Montanier et les Ultras présents en parcage. Mais le pire, c’est que cette ASSE, en dessous de tout, reste encore en course pour accéder directement à la Ligue 1. Elle est en tout cas assurée d’être barragiste. Un miracle vu sa saison et son niveau…

Mais qu’est-ce qu’ils iraient faire en Ligue 1 ? A Rodez, les Verts ont encaissé une troisième défaite consécutive, leurs terribles lacunes à la fois physiques, mentales et techniques ayant été sanctionnées par deux buts de l’intenable Baldé. Cardona, remplaçant au coup d’envoi et entré en jeu à la mi-temps à la place de Miladinovic, encore coupable d’une perte de balle sur le premier but Ruthénois, a réduit le score peu avant le temps additionnel. Un but qui n’a servi à rien si ce n’est à montrer qu’avec un peu plus de gnac, l’ASSE ne serait peut-être pas rentrée bredouille de son déplacement dans l’Aveyron. C’était tout de même un peu tard… Mais l’image que l’on retiendra de cette fin du match, c’est celle de l’altercation entre Philippe Montanier et le capo des Magic Fans, sur la pelouse, au pied d’un parcage stéphanois plein à craquer et harassé.

Les supporters en colère, Montanier aussi

Le successeur d’Eirik Horneland, très marqué, est venu expliquer au micro du diffuseur qu’il n’avait pas accepté que ses joueurs aient été traités de tricheurs. « Pas bons oui, mais tricheurs non », a-t-il glissé. Montanier a voulu défendre ses troupes face à la vindicte populaire mais on aurait préféré voir l’ASSE faire preuve d’une telle bravoure sur le terrain. Et à Rodez, l’ASSE a sombré, comme à Bastia, repoussant encore un peu plus les limites de sa médiocrité actuelle. A part Nadé, irréprochable, aucun joueur pour rattraper l’autre ! Avec comme autre image celle d’Annan, entré en jeu à 2-0 à la place de Duffus, qui envoie un missile directement en touche au moment de centrer. Entre ça et Ferreira qui avait centré au 3e poteau après avoir remplacé Cardona une semaine plus tôt contre Troyes, à 1-0 pour l’Estac, voilà deux actions et deux coachings qui symbolisent l’état actuel de l’ASSE, qui a vu Pedro se blesser hier et Boakye prendre un carton jaune qui le privera du match face à Amiens.

Amiens déjà relégué, l’ASSE assurée d’être au moins barragiste

Ce match pourrait être le dernier de la saison si l’ASSE l’emporte par deux buts d’écart et si Le Mans, accroché par Reims (1-1), ne gagne pas à Bastia. Incroyable mais vrai vu son niveau (10 défaites au compteur cette saison, avec le plus gros budget de L2), l’ASSE serait directement promue en Ligue 1 avec ce scénario. Un scénario auquel on peut croire puisque Bastia jouera son maintien face aux Manceaux, alors qu’Amiens est déjà relégué en L3. Le Cardinal et Davitashvili seront peut-être de la partie. Mais pour battre Amiens, il faudra arriver à mettre un pied devant l’autre, sans glisser, ce que les Verts n’ont pas su faire hier soir. Leur prestation à Rodez a été tellement affligeante qu’elle relevait du sketch. Un florilège de ratés ! Puisque Montanier l’affirme, on va le croire : ces Verts ne trichent pas. Mais être aussi mauvais et pouvoir quand même prétendre à la Ligue 1, c’est miraculeux.