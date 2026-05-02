ASSE : avant Rodez, les dirigeants ont fait passer un message très déplacé

À quelques heures d’un multiplex décisif en Ligue 2, l’ASSE ne joue pas seulement sur le terrain. En coulisses, les dirigeants stéphanois ont déjà construit leur scénario idéal. Et il repose sur une conviction forte : Le Mans pourrait craquer sous pression… face à un Reims ultra-motivé.

Un discours interne (déplacé) pour entretenir l’espoir

Selon Le Progrès, le message est clair en interne : « les dirigeants stéphanois infusent l’idée que Le Mans, sous pression de la balle de match, va laisser des plumes à domicile face à Reims (5e) qui se bat pour assurer sa place en playoff. Les intérêts des Rémois et des Stéphanois sont d’ailleurs concordants puisqu’un succès des Verts à Rodez (6e) donnerait un sacré coup de pouce aux Champenois ».

Un raisonnement loin d’être anodin, mais tout de même assez inattendu voire même déplacé vu le statut de l’ASSE en Ligue 2, qui doit s’en remettre à un faux pas du Mans, modèle de réussite cette saison malgré son budget XXS.

Reims, l’allié inattendu mais logique

Dans ce scénario, un acteur devient central : le Stade de Reims. Cinquièmes, les Champenois jouent eux aussi leur survie dans la course aux playoffs. Ils n’ont donc aucun intérêt à calculer et doivent aller chercher un résultat au Mans.

Résultat : les intérêts convergent parfaitement : Reims doit gagner pour rester en vie, tandis que l’ASSE a besoin que Le Mans trébuche. Ce croisement d’objectifs transforme Reims en véritable arbitre de la montée, un rôle déjà identifié dans cette fin de saison.

Un scénario crédible… mais dépendant du terrain

Sur le papier, la théorie tient. Mais elle reste fragile. Le Mans est solide, notamment à domicile, et joue devant un stade acquis à sa cause. De son côté, l’ASSE doit déjà faire le travail à Rodez, dans un match piège face à un concurrent direct et au sein d’un stade qui ne lui réussit vraiment pas.

Autrement dit : le “plan Reims” ne vaut rien sans victoire des Verts. Reste désormais à voir si ce scénario, presque écrit en coulisses, résistera à la réalité du terrain.