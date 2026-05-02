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FC Nantes – OM (3-0) : les Canaris humilient les Marseillais, qui disent presque adieu à la LDC

Par William Tertrin - 2 Mai 2026, 16:59
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Dans un match crucial entre deux équipes en grande difficulté, le FC Nantes a largement dominé l’OM (3-0) à La Beaujoire.

Dans une ambiance tendue et particulière, avec notamment une grève des encouragements côté nantais et un OM fragilisé par des tensions internes, les deux équipes ont livré une première mi-temps pauvre en occasions. Marseille, très emprunté, a laissé le ballon à des Nantais volontaires mais peu dangereux, tandis que les rares opportunités ont été mal exploitées de part et d’autre.

Le tournant intervient au retour des vestiaires. Nantes accélère brutalement et profite des nombreuses erreurs marseillaises pour inscrire trois buts en huit minutes : Ganago ouvre le score (50e), l’ancien Marseillais Cabella double la mise (54e) et Abline conclut une merveilleuse action individuelle pour le 3-0 (58e). Marseille, totalement dépassé, ne parvient jamais à réagir malgré quelques tentatives de Greenwood ou Gouiri.

La rencontre s’est compliquée avec la blessure de Traoré côté marseillais et une équipe globalement en rupture physique et mentale. Avec cette défaite, l’OM, humilié, a peut-être dit adieu à la Ligue des Champions, tandis que le FC Nantes, porté notamment par un Carlgren héroïque (8 arrêts), se donne le droit d’y croire en revenant à 2 points du barragiste auxerrois !

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