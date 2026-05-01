Remplaçant contre l’OGC Nice, dimanche à l’Orange Vélodrome (1-1), Mason Greenwood (24 ans) fait toujours la grimace à l’OM.

Mason Greenwood traverse un vrai coup de mou à l’OM. Remplaçant lors du match nul face à l’OGC Nice au Vélodrome (1-1), l’attaquant anglais de 24 ans affiche une forme en baisse qui commence à interroger. Si Habib Beye s’est voulu rassurant sur son état de santé, les chiffres, eux, traduisent une dynamique moins favorable pour l’ancien joueur de Manchester United.

Greenwood en pleine disette

Depuis cinq rencontres consécutives toutes compétitions confondues, Greenwood n’a plus trouvé le chemin des filets. Une première depuis son arrivée à l’OM, où il avait pourtant rapidement montré son impact offensif. Plus globalement, son rendement récent reste en deçà des attentes. Avec seulement 3 buts inscrits en 10 matchs officiels sous le maillot olympien, l’attaquant anglais peine à retrouver la régularité qui avait marqué ses débuts dans le club phocéen.

De Zerbi lui manque

Ce passage à vide arrive à un moment où l’OM a besoin de certitudes dans le secteur offensif, notamment avant d’aborder des rencontres importantes dans la dernière ligne droite de la saison. La dépendance à certains cadres offensifs devient un sujet, surtout dans un contexte où chaque point compte.

Depuis le départ de Roberto De Zerbi, Greenwood semble également moins tranchant dans ses prises de décision et son efficacité devant le but. Sans que cela ne remette en cause son talent, son influence dans le jeu apparaît plus irrégulière.

La Beaujoire comme terrain de résurrection ?

Habib Beye, de son côté, continue de lui maintenir sa confiance et n’envisage pas de rupture brutale dans son utilisation. Le staff de l’OM estime que l’attaquant anglais reste un élément majeur du projet, capable de renverser une situation à tout moment.

Mais avant le déplacement à Nantes ce samedi (15h), cette série sans but tombe forcément au mauvais moment. L’OM, engagé dans une fin de saison sous pression, aura besoin de toutes ses forces vives pour rester compétitif jusqu’au bout. Et Greenwood en est la locomotive.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)