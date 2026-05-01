Selon nos informations, un entraîneur étranger de Ligue 1 est considéré en haute estime par Olivier Létang, surtout en cas de départ de Bruno Genesio.

Le LOSC prépare peut-être déjà l’avenir. Alors que le flou demeure autour de Bruno Genesio, un profil bien précis plaît en interne : celui de Carles Martinez Novell, fraîchement libéré par Toulouse. Le Toulouse FC a officialisé mercredi matin la fin de sa collaboration avec Carles Martinez Novell. Le technicien catalan dirigera les trois dernières journées de Ligue 1 avant de quitter définitivement le club, libre de tout engagement pour la suite de sa carrière.

Martinez Novell plaît à Létang

Et cette suite pourrait rapidement s’accélérer. D’après nos informations, plusieurs pistes existent déjà pour l’entraîneur espagnol. La Liga reste sa priorité et Gérone aurait notamment coché son nom dans sa short-list pour la saison prochaine. Mais un autre club suit le dossier avec attention : le LOSC.

Selon nos informations, Olivier Létang apprécie le profil de Carles Martinez Novell. Le président lillois serait séduit par la capacité du technicien à proposer un football moderne, intense et tactiquement travaillé, tout en obtenant des résultats sans disposer d’un effectif rempli de stars.

Girona aussi sur le coup

En interne, son identité de jeu et sa faculté à faire progresser de jeunes joueurs sont particulièrement estimées. Un profil qui colle parfaitement à la politique sportive développée depuis plusieurs saisons chez les Dogues.

Pour le moment, aucun contact n’a été initié entre le LOSC et l’entraîneur espagnol mais But! est en mesure de confirmer qu’Olivier Létang regarderait prioritairement vers un coach étranger si Genesio venait à quitter le club dans les prochaines semaines. D’autres noms existent.

Bastien Aubert