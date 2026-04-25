Pronostic Paris FC – LOSC : les Dogues jouent gros dans la course à la Ligue des Champions

Voici l’analyse complète du match de la 31e journée de Ligue 1 entre le Paris FC et le LOSC, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le LOSC se déplace ce dimanche (17h15) sur la pelouse du Paris FC, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Quatrièmes au classement, les Dogues restent pleinement engagés dans la course à la Ligue des Champions. De leur côté, les Parisiens, 10es, ont assuré leur maintien grâce à une impressionnante série de huit matchs consécutifs sans défaite depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré sur le banc.

Ligue 1 – Paris FC vs LOSC

Dimanche 26 avril 2026 · 17h15 · Stade Jean-Bouin

Paris FC : surfer sur la confiance et jouer sans pression

Depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré, le Paris FC a totalement changé de dimension. Avec une série de huit matchs sans défaite, les Parisiens ont validé leur maintien et peuvent désormais aborder cette fin de saison avec beaucoup de sérénité.

Cette dynamique repose sur une organisation collective solide et une capacité à faire déjouer leurs adversaires. Le Paris FC accepte parfois de subir, mais sait exploiter les espaces en transition avec efficacité.

À domicile, cette confiance se ressent particulièrement. Libérés mentalement, les joueurs franciliens n’auront rien à perdre face à un adversaire plus ambitieux sur le papier.

LOSC : une pression maximale dans la course à la C1

Le LOSC joue gros dans ce sprint final. Quatrièmes, les Dogues doivent enchaîner les résultats positifs pour rester au contact des places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Lille peut s’appuyer sur un collectif bien huilé, capable de contrôler le tempo et de se montrer dangereux dans les zones offensives. Cependant, face à des équipes regroupées ou en confiance, les Nordistes peuvent parfois manquer de tranchant.

À l’extérieur, la régularité n’est pas toujours au rendez-vous. Dans ce contexte, les Lillois devront faire preuve de patience et de réalisme pour éviter un faux pas qui pourrait coûter cher.

Les confrontations récentes

Le match aller avait offert un spectacle offensif avec une victoire du LOSC (4-2).

Sur les 7 rencontres entre les deux équipes :

LOSC : 4 victoires

Paris FC : 0 victoire

Matchs nuls : 3

Une rencontre ouverte qui contraste avec un contexte actuel où les deux équipes pourraient adopter une approche plus prudente.

Les compos probables

La compo probable du Paris FC : Trapp – Traoré, Coppola, Mbow, Sangui – Munetsi, Camara, Lees-Melou – Kebbal, Immobile, Koleosho.

Absents : Riou, Hamel, Alakouch (blessés).

Incertains : Krasso, Simon (blessés).

La compo probable du LOSC : Özer – Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud – Bouaddi, André – Mukau, Haraldsson, Correia – Fernandez-Pardo.

Absents : Touré, Igamane, Caillard (blessés, reprise).

Incertain : Bentaleb (blessé).

Les joueurs à suivre

Ilan Kebbal (Paris FC) : de retour dans le onze titulaire le week-end dernier, il s’est immédiatement illustré en trouvant le chemin des filets. Véritable pièce maîtresse du jeu parisien, il apporte créativité et justesse dans les derniers mètres. Dans un match où le Paris FC pourrait procéder en transitions, sa capacité à faire les bons choix sera essentielle.

Matias Fernandez-Pardo (LOSC) : en pleine forme, il reste sur une série convaincante avec deux buts et une passe décisive lors de ses trois dernières apparitions. Son dynamisme et sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant en font une menace constante pour les défenses adverses. Dans un match potentiellement fermé, il pourrait être l’un des joueurs capables de faire basculer la rencontre côté lillois.

Les tendances de cotes : Lille favori mais vigilance

Issue Cote Probabilité implicite Victoire Paris FC 3,80 ≈ 25–27 % Match nul 3,40 ≈ 28–30 % Victoire LOSC 1,95 ≈ 50–52 %

Lille est favori, mais l’écart reste mesuré face à une équipe parisienne en pleine confiance.

Les pronostics de ChatGPT pour Paris FC – LOSC

Match nul : le Paris FC a les armes pour résister à Lille dans ce contexte.

Moins de 2,5 buts : match potentiellement fermé avec beaucoup d’enjeu côté lillois.

Paris FC marque au moins un but : dynamique offensive intéressante à domicile.

Score possible

1-1 : Dans une rencontre équilibrée, le Paris FC pourrait accrocher un point face à des Lillois sous pression. La solidité parisienne et la confiance actuelle pourraient gêner le LOSC, qui devra se contenter d’un résultat frustrant.