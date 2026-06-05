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FRANCE

Stade Rennais Mercato : Haise veut chiper un ex du PSG au nez et à la barbe du LOSC !

Par Bastien Aubert - 5 Juin 2026, 13:40
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Abdou Diallo
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Abdou Diallo attire déjà plusieurs clubs de Ligue 1. Franck Haise verrait d’un bon œil son arrivée au Stade Rennais, mais la concurrence s’annonce rude, notamment avec le LOSC et d’autres projets ambitieux.

Le mercato estival s’annonce animé autour d’un nom bien connu du championnat de France. Passé par le PSG et le Borussia Dortmund, Abdou Diallo pourrait effectuer son grand retour en Europe dans les prochains mois. Actuellement sous contrat avec Al-Arabi SC après un prêt au Qatar, le défenseur de 29 ans sera libre de tout engagement à l’issue de son parcours et pourrait représenter une opportunité intéressante sur le marché.

Le Stade Rennais prêt à tenter sa chance ?

Champion d’Afrique et joueur expérimenté au plus haut niveau européen, Diallo dispose d’un profil rare sur le marché. Son expérience en Ligue 1, en Bundesliga et en Ligue des champions en fait une cible naturelle pour plusieurs clubs français. Mais son salaire actuel et ses exigences financières restent un frein important. De nombreux clubs hésitent à s’aligner, malgré l’intérêt sportif évident du joueur.

Du côté du Stade Rennais, le site Jeunes Footeux croit savoir que Franck Haise verrait d’un bon œil l’arrivée d’un défenseur capable d’apporter immédiatement de la solidité et de l’expérience à un secteur parfois irrégulier.Le staff rennais souhaite renforcer l’axe défensif, notamment en cas de qualification européenne la saison prochaine. Le profil de Diallo correspond à cette recherche d’expérience et de leadership.

Une concurrence déjà active en L1 

Le LOSC pourrait également suivre le dossier Diallo de près. Le club nordiste, habitué aux bons coups sur le marché, pourrait tenter d’attirer un joueur expérimenté à moindre coût, dans la lignée de certaines recrues récentes. D’autres projets, comme celui du Paris FC, surveillent également la situation, même si leur position reste plus en retrait pour le moment.

Malgré cet intérêt grandissant, la situation reste délicate. Le salaire de Diallo et son statut récent au Moyen-Orient compliquent les négociations. Les clubs intéressés devront trouver un équilibre entre ambition sportive et contraintes économiques. Pour l’heure, aucun accord n’est imminent mais une chose est certaine : le retour d’Abdou Diallo en Ligue 1 pourrait devenir l’un des dossiers défensifs majeurs de l’été.

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