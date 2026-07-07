Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Convoité par Bruno Genesio à l’OM, Nabil Bentaleb (31 ans) serait plutôt proche de prolonger son contrat au LOSC.

Nabil Bentaleb semble avoir enfin tranché pour son avenir. Alors que l’OM de Bruno Genesio, le Stade Rennais et l’OL ont été évoqués ces dernières semaines pour accueillir le milieu international algérien, la tendance serait désormais à une prolongation de son aventure au LOSC.

Bentaleb tou proche de prolonger au LOSC

Selon Le Petit Lillois, les discussions entre les différentes parties avancent dans le bon sens. « Nabil Bentaleb aimerait continuer à Lille et le LOSC souhaite le prolonger. Tout a l’air parfait sur le papier ? Et pourtant, rien n’a été officialisé depuis la fin de la saison. Ce n’est qu’une question de temps, nous dit-on… », indique le média spécialisé.

Une nouvelle qui risque de refroidir les ambitions de ses prétendants. À 31 ans, Bentaleb reste un joueur très apprécié pour son expérience, sa qualité technique et son leadership. Des qualités qui avaient convaincu plusieurs clubs de se positionner cet été, notamment l’OM, où Bruno Genesio apprécie son profil, mais aussi le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais.

Genesio va devoir changer ses plans à l’OM

Le LOSC, lui, ne souhaite pas perdre un élément aussi précieux. Malgré une forte concurrence au milieu de terrain, les dirigeants nordistes veulent conserver un joueur capable d’encadrer les plus jeunes et d’apporter son vécu lors des grands rendez-vous.

Sauf retournement de situation, l’avenir de Nabil Bentaleb devrait donc continuer à s’écrire dans le Nord. Une prolongation mettrait un terme aux nombreuses spéculations de ce mercato et obligerait l’OM, le Stade Rennais et l’OL à explorer d’autres pistes pour renforcer leur entrejeu.