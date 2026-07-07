À LA UNE DU 7 JUIL 2026
[21:00]OM Mercato : Sinayoko ou un ancien de l’ASSE comme première recrue de Lorenzi ?
[20:40]RC Lens : Pierre Sage règle ses comptes après son départ et ça fait très mal !
[20:20]ASSE Mercato : Kylian Mbappé annonce le pire pour Jakob Breum ! 
[20:05]Argentine – Egypte (3-2) : Messi orchestre une remontada de légende pour rallier les quarts !
[20:00]OM, Stade Rennais, LOSC Mercato : le dossier Bentaleb déjà bouclé ? 
[19:40]FC Nantes Mercato : une nouvelle recrue validée pour Der Zakarian ! 
[19:20]RC Lens : un petit prodige adoubé par Thauvin sort déjà le grand jeu devant Toppmöller 
[19:06]OM Mercato : Marseille officialise une recrue en provenance de l’OGC Nice 
[19:00]OM Mercato : Aubayemang tient un accord pour un départ, son remplaçant déjà identifié en Serie A !
[18:40]ASSE Mercato : après Ndiaye, la future recrue de Cathro a fuité ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, Stade Rennais, LOSC Mercato : le dossier Bentaleb déjà bouclé ? 

Par Bastien Aubert - 7 Juil 2026, 20:00
Nabil Bentaleb (LOSC)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Convoité par Bruno Genesio à l’OM, Nabil Bentaleb (31 ans) serait plutôt proche de prolonger son contrat au LOSC. 

Nabil Bentaleb semble avoir enfin tranché pour son avenir. Alors que l’OM de Bruno Genesio, le Stade Rennais et l’OL ont été évoqués ces dernières semaines pour accueillir le milieu international algérien, la tendance serait désormais à une prolongation de son aventure au LOSC.

Bentaleb tou proche de prolonger au LOSC

Selon Le Petit Lillois, les discussions entre les différentes parties avancent dans le bon sens. « Nabil Bentaleb aimerait continuer à Lille et le LOSC souhaite le prolonger. Tout a l’air parfait sur le papier ? Et pourtant, rien n’a été officialisé depuis la fin de la saison. Ce n’est qu’une question de temps, nous dit-on… », indique le média spécialisé.

Une nouvelle qui risque de refroidir les ambitions de ses prétendants. À 31 ans, Bentaleb reste un joueur très apprécié pour son expérience, sa qualité technique et son leadership. Des qualités qui avaient convaincu plusieurs clubs de se positionner cet été, notamment l’OM, où Bruno Genesio apprécie son profil, mais aussi le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais.

Genesio va devoir changer ses plans à l’OM

Le LOSC, lui, ne souhaite pas perdre un élément aussi précieux. Malgré une forte concurrence au milieu de terrain, les dirigeants nordistes veulent conserver un joueur capable d’encadrer les plus jeunes et d’apporter son vécu lors des grands rendez-vous.

Sauf retournement de situation, l’avenir de Nabil Bentaleb devrait donc continuer à s’écrire dans le Nord. Une prolongation mettrait un terme aux nombreuses spéculations de ce mercato et obligerait l’OM, le Stade Rennais et l’OL à explorer d’autres pistes pour renforcer leur entrejeu.

LOSCOLOMStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : LOSC, OL, OM, Stade Rennais