Pierre Emerick Aubameyang, qui se serait déjà accord avec un club turc, pourrait être rapidement remplacé à l’OM sur ce mercato estival.

Le scénario prend de l’ampleur à l’OM. Alors que Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter Marseille cet été, la direction phocéenne aurait déjà commencé à préparer l’après. Selon Sacha Tavolieri, Çorum FK aurait accéléré pour tenter de recruter l’attaquant gabonais.

Aubameyang vers la Turquie ?

Le club turc, fraîchement promu et porté par des investisseurs ambitieux, aurait même trouvé un accord de principe avec le joueur concernant les conditions salariales. « Çorum FK fonce sur Pierre-Emerick Aubameyang ! La star de l’Olympique de Marseille a rencontré les dirigeants très fortunés du club néo promu à Istanbul. Accord de principe trouvé sur la base salariale », a indiqué le journaliste belge sur X.

Désormais, le dossier dépend surtout d’un accord entre les deux clubs. Çorum FK doit encore convaincre l’OM de libérer son buteur, sous contrat avec le club phocéen. Pour l’instant, rien n’est officiellement bouclé, mais la tendance commence à se dessiner. Si Aubameyang venait à partir, Marseille ne voudrait pas perdre de temps. La direction olympienne aurait déjà activé plusieurs pistes pour renforcer son secteur offensif et compenser le départ potentiel d’un joueur expérimenté, capable de faire la différence dans les grands rendez-vous.

Gudmundsson pour le remplacer à l’OM ?

Parmi les noms étudiés figure notamment Albert Gudmundsson. Selon La Nazione, l’attaquant islandais serait suivi par l’OM dans le cadre de cette réflexion offensive. Le joueur de 29 ans, également ciblé par l’Atalanta, Aston Villa et Bournemouth, représente un profil apprécié sur le marché européen. À ce stade, aucune offre officielle n’aurait été formulée pour Gudmundsson. Il s’agit uniquement d’un intérêt, mais son profil correspond aux recherches marseillaises : un joueur capable d’évoluer dans plusieurs rôles offensifs, avec une expérience importante au plus haut niveau.

Le départ d’Aubameyang provoquerait forcément un changement majeur dans l’attaque olympienne. Arrivé comme une référence offensive, le Gabonais a apporté son efficacité et son expérience au Vélodrome. Mais l’OM semble déjà préparer la suite afin d’éviter de se retrouver affaibli dans un secteur stratégique. Le mercato marseillais pourrait donc connaître une accélération majeure dans les prochains jours. Entre la possible sortie d’Aubameyang et l’arrivée d’un nouveau profil offensif, le chantier de Bruno Genesio continue de prendre forme.