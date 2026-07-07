OM : coup de théâtre pour l’avenir d’Aubameyang !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Alors que son départ semblait de plus en plus probable ces dernières semaines, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien connaître un rebondissement inattendu à l’Olympique de Marseille.

Selon les informations de La Provence, Bruno Genesio aimerait conserver l’attaquant gabonais dans son effectif pour la saison prochaine. Un choix qui pourrait redistribuer les cartes dans le mercato estival marseillais.

Genesio veut s’appuyer sur l’efficacité d’Aubameyang

Malgré son âge et un salaire XXL qui pousse naturellement l’OM à étudier les offres, Aubameyang reste l’un des éléments les plus performants du groupe olympien.

La saison dernière, l’ancien joueur d’Arsenal et du Barça a signé un bilan très solide avec 14 buts et 10 passes décisives. Des statistiques qui confirment son importance dans l’animation offensive marseillaise, mais aussi sa capacité à faire jouer les autres.

Bruno Genesio verrait ainsi en lui un cadre idéal pour lancer son projet. Son expérience du très haut niveau, son poids dans le vestiaire et son efficacité devant le but pourraient représenter des atouts précieux dans une équipe appelée à être remodelée.

Selon @laprovence, Bruno Genesio aimerait garder l’attaquant Aubameyang pour profiter de son efficacité (14 buts, 10 passes décisives la saison dernière), s’appuyer sur son expérience et son leadership



👉 Apprécié du vestiaire, "Auba" n’y serait pas opposé à une saison de… — OManiaque (@OManiaque) July 7, 2026

Un départ pourtant bien envisagé par l’OM

Jusqu’ici, tout semblait indiquer qu’Aubameyang allait quitter Marseille cet été. Un prix de départ aurait même été fixé par les dirigeants olympiens, conscients que son imposant salaire pouvait peser dans les discussions.

Plusieurs clubs se sont déjà renseignés sur sa situation. Los Angeles FC, Besiktas, Fenerbahçe et Trabzonspor feraient partie des équipes intéressées, tandis que des pistes existent également en Italie, en Espagne et au Japon.

L’attaquant gabonais conserve donc une vraie cote sur le marché, notamment grâce à sa dernière saison réussie sous le maillot marseillais.

Aubameyang pas fermé à une saison supplémentaire

Mais le principal intéressé ne serait pas opposé à l’idée de rester une année de plus à l’OM. Très apprécié dans le vestiaire, Aubameyang pourrait être séduit par le projet de Bruno Genesio et par le rôle de leader qui lui serait confié.

Dans un groupe qui pourrait perdre plusieurs cadres durant l’été, l’OM aurait tout intérêt à conserver un joueur capable d’encadrer les plus jeunes tout en restant décisif sur le terrain.

Le dossier est donc loin d’être bouclé. Alors que son départ semblait presque inévitable, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait finalement devenir l’un des visages forts du nouvel OM de Bruno Genesio.