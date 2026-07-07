Près d’une semaine de reprise de l’entraînement; les supporters de l’ASSE ne savent toujours pas sur quel pied danser avec Ian Cathro.

L’ASSE version Ian Cathro suscite déjà de nombreuses interrogations. Le nouveau coach des Verts prend son temps et ne donne aucun indice clair sur son système de jeu, ce qui alimente les discussions chez les supporters.

Quel schéma pour Cathro à l’ASSE ?

Si un schéma en 3-2-3-1 avait initialement été évoqué, aucune certitude ne semble aujourd’hui se dégager. Le technicien écossais de l’ASSE multiplie les variantes tactiques et teste plusieurs organisations depuis le début de la préparation estivale.

Cette approche, jugée très adaptable, laisse cependant une partie du public dans le flou. Un supporter résume la situation : « Le problème, c’est que Cathro n’a pas vraiment de dispositif préférentiel. La saison dernière, il a utilisé 8 ou 9 schémas tactiques différents, aussi bien avec une défense à 3 qu’à 4. C’est donc assez compliqué de savoir ce qu’il voudra réellement mettre en place. »

La flexibilité, une vraie force pour les Verts ?

En interne, cette flexibilité est plutôt perçue comme une force, permettant d’adapter l’équipe aux adversaires et aux profils disponibles. Mais à l’extérieur, notamment chez les supporters les plus impatients, cette absence de cadre fixe commence à susciter des interrogations. L’ASSE sort d’une période de reconstruction et cherche encore une identité claire.

Dans ce contexte, l’arrivée d’un entraîneur aux idées multiples peut représenter un atout… à condition que les principes de jeu se stabilisent rapidement. Cathro dispose encore de plusieurs semaines de préparation pour clarifier ses intentions et installer une base tactique solide avant les premiers matches officiels. Une étape clé pour éviter que les doutes du début d’été ne s’installent durablement dans l’environnement stéphanois.