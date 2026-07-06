ASSE : la future recrue des verts qui envoie son salaire à sa mère chaque mois

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Mamour Ndiaye pourrait bientôt découvrir le Chaudron, mais le futur gardien de l’ASSE a déjà marqué les esprits loin du terrain. Tout proche de s’engager avec Saint-Étienne, le portier sénégalais de 20 ans s’est confié avec beaucoup de sincérité sur son parcours, sa famille et les raisons qui le poussent à se battre chaque jour.

Dans un entretien accordé à son club de Sarpsborg, le jeune gardien a notamment évoqué sa relation avec sa mère et le rôle essentiel que joue le football dans sa vie.

« J’envoie de l’argent à ma mère chaque mois »

Arrivé en Norvège il y a un peu plus d’un an, Mamour Ndiaye a rapidement dû apprendre à vivre loin des siens. Une étape importante dans la construction du jeune Sénégalais, qui n’a jamais oublié ce qui le pousse à avancer.

« Mon père est décédé quand j’étais jeune. J’ai grandi avec ma mère. Nous sommes cinq garçons et je suis le plus jeune. Chaque mois, quand je reçois mon salaire, j’envoie de l’argent à ma mère. Je suis heureux de pouvoir aider ma famille parce que la vie est difficile au Sénégal », a-t-il confié.

Des mots très forts, qui montrent la maturité du futur Stéphanois. Pour Ndiaye, le football n’est pas seulement une passion ou une opportunité sportive. C’est aussi un moyen de soutenir ses proches et de changer le quotidien de sa famille.

« Je suis ici pour le travail. J’aime le football et je travaille dur pour devenir meilleur. C’est aussi pour pouvoir aider ma famille », a-t-il ajouté.

Un gardien qui a déjà beaucoup grandi

Au-delà de son talent, Mamour Ndiaye impressionne par sa capacité d’adaptation. Lorsqu’il est arrivé en Norvège, le jeune gardien ne parlait quasiment pas anglais. Quelques mois plus tard, il est capable de s’exprimer avec aisance, de communiquer avec ses coéquipiers et même de répondre aux médias.

« Quand je suis arrivé, je ne parlais pas anglais. Au Sénégal, on parle surtout français et wolof. Aujourd’hui, c’est devenu naturel. L’anglais est très important, il permet d’aller partout », explique-t-il.

Une progression rapide qui en dit long sur son sérieux et son envie de s’intégrer. Des qualités précieuses pour un joueur appelé à découvrir un nouveau championnat, une nouvelle ville et un environnement aussi exigeant que celui de l’ASSE.

Un profil qui colle au projet stéphanois

À seulement 20 ans, Mamour Ndiaye semble déjà afficher une personnalité forte. Travailleur, humble et très attaché à ses proches, le gardien coche aussi plusieurs cases recherchées par Kilmer Sports Ventures dans sa stratégie de recrutement : des joueurs jeunes, ambitieux et capables de progresser dans le Forez.

Ses qualités sportives avaient déjà attiré l’attention. Son discours devrait désormais renforcer l’intérêt des supporters stéphanois.

En attendant l’officialisation de son arrivée, Mamour Ndiaye se présente comme bien plus qu’un gardien prometteur. À Saint-Étienne, les Verts pourraient accueillir un joueur déterminé à réussir, mais surtout un jeune homme qui n’a jamais oublié d’où il venait.