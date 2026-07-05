Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Alors que l’arrivée de Mamour Ndiaye semble se préciser à l’ASSE, beaucoup imaginaient déjà Gautier Larsonneur fragilisé. Il n’en serait finalement rien !

Le mercato de l’ASSE s’accélère. Après avoir avancé sur plusieurs pistes offensives, les Verts sont désormais tout proches de boucler l’arrivée de Mamour Ndiaye. Selon plusieurs sources, les négociations avec Sarpsborg sont très avancées et le jeune gardien sénégalais de 20 ans pourrait rapidement devenir la deuxième recrue estivale du club.

Une signature qui a immédiatement alimenté les interrogations autour de Gautier Larsonneur. À 29 ans, le gardien breton sort d’une saison contrastée et certains supporters imaginaient déjà voir la hiérarchie être totalement bouleversée. Il n’en serait finalement rien.

Larsonneur restera le numéro un à l’ASSE !

Selon Le Progrès, les dirigeants stéphanois ont rapidement échangé avec leur gardien afin d’éviter toute ambiguïté. Le message transmis est limpide : l’arrivée de Mamour Ndiaye ne remet pas en cause son statut. Gautier Larsonneur aurait obtenu l’assurance qu’il débutera la saison 2026-2027 comme titulaire dans les cages de l’ASSE. Ian Cathro compte donc s’appuyer sur son expérience pour lancer son nouveau projet en Ligue 2. Le recrutement de Mamour Ndiaye répond davantage à une logique d’avenir qu’à une volonté de révolutionner immédiatement le poste.

Une vraie concurrence malgré tout

Pour autant, le jeune international sénégalais ne débarquera pas dans le Forez pour jouer les simples doublures. Considéré comme un gardien à fort potentiel, Mamour Ndiaye devra progressivement gagner du temps de jeu et pousser Larsonneur à maintenir un haut niveau de performance.

Cette concurrence faisait d’ailleurs défaut la saison dernière. Malgré plusieurs prestations jugées décevantes, Gautier Larsonneur était resté indiscutable tout au long de l’exercice, faute d’alternative crédible. Une situation qui avait suscité de nombreuses critiques chez les supporters stéphanois, plusieurs réclamant une mise en concurrence plus franche.

Cathro veut installer une nouvelle dynamique

En confirmant Larsonneur tout en recrutant un jeune gardien ambitieux, Ian Cathro semble avoir trouvé un équilibre. Le technicien écossais privilégie la stabilité pour démarrer la saison tout en préparant l’avenir à un poste clé.

Le message envoyé est également fort envers le vestiaire : personne ne perdra sa place uniquement en raison d’une recrue, mais chacun devra continuer à faire ses preuves. Larsonneur conserve donc les clés des cages stéphanoises. À lui désormais de justifier cette confiance sur le terrain, car avec Mamour Ndiaye dans son dos, la concurrence sera bien plus forte que lors de la saison passée.