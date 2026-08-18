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FRANCE

ASSE : Perrin adoube le jeune milieu verrouillé par les Verts

Par Louis Chrestian - 18 Août 2026, 21:07
ASSE : Perrin adoube le jeune milieu verrouillé par les Verts

Après la signature du premier contrat professionnel d’Adam Baallal, Loïc Perrin a salué la progression et l’attitude du jeune milieu marocain. Le directeur sportif de l’ASSE voit dans cet engagement une juste récompense.

Baallal lié aux Verts jusqu’en 2029

On vous en parlait ce mardi : l’ASSE a verrouillé Adam Baallal avec un premier contrat professionnel de trois ans, soit jusqu’en juin 2029. Une signature désormais commentée par Loïc Perrin, particulièrement élogieux envers le jeune Stéphanois.

Arrivé dans le Forez l’hiver dernier, le milieu marocain a rapidement franchi toutes les étapes. Après les U19 Nationaux et la réserve, il a effectué la préparation estivale avec le groupe de Ian Cathro, inscrivant notamment deux buts.

Perrin séduit par ses qualités et son attitude

Dans des propos relayés par En Vert et Contre Tous, le directeur sportif stéphanois a insisté sur les progrès réalisés par Baallal depuis son arrivée.

« Adam a très bien avancé dans sa progression depuis son arrivée cet hiver, confirmant un peu plus encore cet été avec les professionnels. Il a fait une très bonne préparation où il a montré toutes ses qualités, car c’est un vrai bon joueur de football », a confié Perrin au micro du club.

Une place déjà gagnée dans la rotation

Au-delà de ses qualités techniques, Loïc Perrin apprécie également le comportement du jeune milieu : « Il a aussi une super attitude : qu’il la conserve pour franchir, à nos côtés, ces étapes futures ! »

Convoqué à Rodez en fin de saison dernière, Baallal a depuis intégré la rotation de Ian Cathro. Il est entré en jeu lors des deux premières journées de Ligue 2, à Sochaux (0-3) puis contre Clermont (3-1). Son premier contrat professionnel vient confirmer la place qu’il est en train de se faire chez les Verts.

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