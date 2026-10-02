ASSE : les recrues font le show contre Sion, un remplaçant saisit sa chance !

Privée de douze internationaux, l’ASSE a largement dominé le FC Sion ce vendredi à L’Étrat (5-1). Jakob Breum et Thierno Ballo ont chacun inscrit un doublé, tandis que João Ferreira a conclu une première période particulièrement offensive. De quoi donner des arguments à plusieurs joueurs avant la reprise.

Les Verts ont fait le plein de confiance. Malgré un onze remanié et rajeuni, l’ASSE a livré une prestation offensive convaincante face à Sion, actuel troisième du championnat suisse. Disputée à huis clos au centre sportif Robert-Herbin, cette rencontre amicale a permis à Ian Cathro de tester de nouvelles associations et d’offrir des minutes à plusieurs jeunes.

Gueye était ainsi aligné en défense centrale, Teillol sur le côté gauche, Dhaoui au milieu et Paalberg en attaque. Mais ce sont notamment Breum et Ballo qui ont fait basculer la rencontre.

Breum et Ballo renversent Sion en huit minutes

Tout n’avait pourtant pas commencé idéalement. À la 11e minute, Surdez débordait côté gauche et adressait un centre repris par Berdayes pour ouvrir le score en faveur des Suisses.

La réaction stéphanoise a été immédiate. Trois minutes plus tard, Ballo prenait son couloir droit et servait Breum, qui égalisait à bout portant (1-1, 14e). L’ASSE passait ensuite devant grâce à Ballo, opportuniste dans la surface après un corner mal dégagé (2-1, 17e).

Les Verts poursuivaient sur leur lancée. Sur un centre en retrait de Ferreira, Paalberg frappait vers le but et Breum déviait astucieusement le ballon pour signer son doublé (3-1, 22e).

En huit minutes, Saint-Étienne avait retourné le match et pris deux longueurs d’avance.

Ferreira retrouve de l’élan et finit par marquer

Très présent offensivement, João Ferreira a lui aussi profité de ce rendez-vous pour se mettre en évidence. Après sa contribution au troisième but, le Portugais s’est procuré plusieurs occasions.

Lancé par Paalberg, il éliminait d’abord le gardien sans parvenir à rabattre suffisamment le ballon. Il manquait ensuite le cadre sur un centre de Ballo, au terme d’un mouvement initié par Dhaoui.

Sa persévérance finissait par payer à la 41e minute. De nouveau servi par Ballo côté droit, Ferreira ajustait le gardien d’une frappe croisée pour porter le score à 4-1.

Un but et une activité offensive soutenue : le défenseur a saisi cette occasion de retrouver des sensations et de marquer des points auprès de Cathro.

Duffus obtient un penalty, Ballo s’offre aussi un doublé

Bien en vue durant le premier acte, Joshua Duffus avait notamment trouvé Breum d’une passe cachée, sur une action qui aurait pu offrir un triplé au Danois.

L’attaquant s’est encore montré décisif en fin de rencontre en obtenant un penalty à la 88e minute. Ballo le transformait pour compléter son doublé et fixer le score à 5-1.

Avec cinq buts inscrits, des recrues efficaces et plusieurs joueurs qui ont répondu présent, l’ASSE termine ce test avec des motifs de satisfaction. Les Verts retrouveront Rodez samedi prochain pour la reprise du championnat.

La composition de départ : Larsonneur – Ferreira, Lamba, Gueye, Teillol – Bernauer, Dhaoui – Breum, Ballo – Duffus, Paalberg.

Les buteurs : Breum (14e, 22e), Ballo (17e, 88e sur penalty), Ferreira (41e) pour l’ASSE ; Berdayes (11e) pour Sion.