ASSE : Cathro prépare son plan pour relancer les Verts !

Après une défaite contre Dunkerque et un nul face à Metz, Ian Cathro veut remettre l’ASSE sur une dynamique positive. La rencontre amicale contre le FC Sion, vendredi à huis clos, lui offrira l’occasion de travailler avec un groupe remanié et de récupérer deux joueurs.

La trêve internationale doit servir à retrouver de l’élan. Restée sur deux rencontres sans victoire, l’ASSE va profiter d’un rendez-vous amical contre le FC Sion pour préparer la reprise. Pour Ian Cathro, l’objectif sera de retrouver de bonnes sensations, tout en donnant du rythme aux joueurs disponibles.

Selon les informations d’Evect, les Verts ont déjà effectué une opposition interne mercredi dernier, avec deux équipes mêlant professionnels et joueurs de la réserve. Vendredi, le groupe sera de nouveau renforcé par des éléments de la réserve pour affronter la formation suisse.

Deux retours attendus pour Cathro

Cette rencontre pourrait notamment permettre à Paul Eymard et Marten Chris Paalberg de retrouver les terrains. Les deux joueurs s’entraînent normalement depuis la semaine dernière et devraient avoir l’occasion de reprendre du temps de jeu.

Leur utilisation dépendra toutefois des recommandations du staff médical. L’enjeu sera de leur permettre de retrouver progressivement le rythme, avant les prochaines échéances officielles.

Pour Mahmoud Jaber, la situation reste différente : il poursuit son travail en marge du groupe.

Avec douze joueurs du groupe professionnel absents en raison de la trêve internationale, Cathro devra donc composer avec un effectif largement remanié. Une occasion, aussi, pour les éléments de la réserve de se montrer face à une opposition extérieure.

Un test face au troisième du championnat suisse

Le FC Sion constituera un adversaire intéressant pour les Stéphanois. Actuellement troisième du championnat suisse, l’équipe dirigée par Didier Tholot arrive néanmoins après une défaite en amical.

Jeudi dernier, elle s’est inclinée 4-2 contre le Stade Lausanne Ouchy, leader de Challenge League, la deuxième division suisse. Les deux formations auront donc l’occasion de corriger certains points et de retrouver des repères.

Pour l’ASSE, ce test doit surtout permettre de poursuivre le travail engagé pendant la trêve. Une victoire serait bienvenue après les résultats contre Dunkerque et Metz, même si elle resterait à replacer dans le contexte d’une rencontre de préparation.

À huis clos, les Verts cherchent un nouveau départ

Le match se déroulera au stade Aimé Jacquet, au Centre Sportif Robert Herbin, à Saint-Étienne. Il ne sera pas accessible au public : la rencontre est organisée à huis clos. Evect proposera néanmoins un direct commenté pour en suivre l’évolution.

Loin des tribunes, Ian Cathro disposera ainsi d’un rendez-vous pour observer son groupe, accompagner les retours et préparer la reprise.

Face à Sion, les Verts auront une première occasion de renouer avec la victoire. À eux d’en faire un point de départ pour retrouver une spirale positive en championnat.