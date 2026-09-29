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ASSE : des bonnes et des mauvaises nouvelles pour Cathro !

Par Fabien Chorlet - 29 Sep 2026, 18:20
Ian Cathro (ASSE)

Entre retours à l’entraînement et absences qui se prolongent, Ian Cathro doit composer avec un groupe remanié pendant la trêve internationale.

Pendant cette longue trêve internationale, Ian Cathro doit composer avec un groupe particulièrement réduit à l’entraînement du côté de l’AS Saint-Étienne. Pas moins de 12 joueurs de l’ASSE ont en effet rejoint leur sélection. Parmi eux figurent notamment Zuriko Davitashvili, Aron Csongvai, Tamar Svetlin, Augustine Boakye, Ben Old, Irvin Cardona, Sohaib Naïr, Kévin Pedro, Mamour N’Diaye, Nadir El Jamali et Adam Baallal.

Jaber et Traoré toujours à l’infirmerie !

Après quelques jours de repos accordés ce week-end, les joueurs de l’ASSE non concernés par cette trêve internationale étaient de retour ce lundi à l’Étrat. Et Ian Cathro a pu constater deux bonnes nouvelles. Comme rapporté par Envertetcontretous, Paul Eymard et Marten-Chris Paalberg, qui avaient repris progressivement l’entraînement collectif au début du mois de septembre, s’entraînent désormais normalement avec le groupe professionnel. Leur retour à la compétition semble donc se rapprocher.

En revanche, deux autres joueurs manquent toujours à l’appel. Mahmoud Jaber, encore gêné au niveau des adducteurs, et Lassana Traoré, victime d’une rechute aux ischio-jambiers durant la préparation estivale, restent à l’écart du groupe. Ian Cathro devra donc encore patienter avant de pouvoir compter de nouveau sur eux.

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De nombreux jeunes avec le groupe professionnel

Les nombreuses absences liées à cette trêve internationale permettent également à Ian Cathro d’ouvrir les portes du groupe professionnel à plusieurs jeunes du centre de formation de l’ASSE. La semaine dernière, la quasi-totalité des joueurs de la réserve a ainsi eu l’occasion de participer à des séances avec les pros. Valentin Depalle, Elyes Dhaoui, Tom Teillol, Issam Cheikh, Lucas Reynaud ou encore Jediaél Mbambi ont notamment travaillé sous les ordres de l’entraîneur stéphanois et de son staff.

Certains d’entre eux pourraient de nouveau avoir l’occasion de marquer des points cette semaine, notamment à l’occasion du match amical prévu vendredi face au FC Sion. Une rencontre qui devrait permettre à Ian Cathro de donner du temps de jeu à plusieurs jeunes et de les observer dans un contexte plus relevé avant la reprise de la compétition.

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