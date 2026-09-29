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FRANCE

FC Nantes – INFO BUT! : bonne nouvelle pour Corredor !

Par Fabien Chorlet - 29 Sep 2026, 18:00
Killian Corredor lors de FC Nantes - Rodez

Blessé aux ischio-jambiers depuis fin août, Killian Corredor a repris l’entraînement avec le FC Nantes, mais tout en douceur.

Recrue phare du mercato estival du FC Nantes, Killian Corredor avait bien lancé sa saison avant d’être stoppé dans son élan par une blessure aux ischio-jambiers lors de la lourde défaite face à Rodez (2-5), le 22 août dernier, rencontre au cours de laquelle il avait inscrit un doublé. L’ancien attaquant de Darmstadt a depuis manqué les quatre derniers matchs des Canaris. Mais après plus d’un mois d’absence, son retour sur les terrains commence désormais à se préciser.

Corredor a repris en douceur

Selon nos informations, Killian Corredor reprend progressivement l’entraînement avec le FC Nantes. L’ancien Ruthénois n’a toutefois pas participé au match amical perdu samedi dernier par les Canaris face au Mans (3-1), preuve que le staff nantais avance encore avec précaution dans la gestion de sa reprise. Sauf rechute d’ici là, l’attaquant de 24 ans devrait néanmoins être disponible pour le choc face au Stade de Reims après la trêve internationale, programmé le samedi 11 octobre (14h).

Une bonne nouvelle pour Grégory Poirier, qui pourrait ainsi récupérer une arme offensive supplémentaire pour la reprise de la Ligue 2. Dans le 3-5-2 installé ces dernières semaines par l’entraîneur du FC Nantes, Killian Corredor pourrait même retrouver une place de titulaire sur le front de l’attaque, aux côtés de Thomas Robinet ou d’Ignatius Ganago.

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