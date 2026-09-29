La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Coéquipier de Lamine Yamal en Espagne mais aussi au FC Barcelone, Dani Olmo (28 ans) pourrait boucler ses valises pour rejoindre un club de Premier League.

Le FC Barcelone pourrait bien devoir gérer un nouveau dossier brûlant dans les prochains mois. Après un mercato estival particulièrement mouvementé, le club catalan voit désormais l’avenir de Dani Olmo faire parler.

Plusieurs cadors anglais déjà sondés

À 28 ans, l’international espagnol reste un élément important du groupe de Hansi Flick. Mais sa situation sportive et l’intérêt grandissant de plusieurs clubs anglais pourraient ouvrir la porte à un départ en janvier.Selon le journaliste Sébastien Vidal, des intermédiaires auraient commencé à prendre la température auprès de plusieurs clubs de Premier League.

« Dani Olmo bientôt en Premier League ? Des intermédiaires ont approché Tottenham, Arsenal, Liverpool, et Manchester United pour évaluer leur intérêt en vue de janvier. Pour l’instant, aucune offre officielle : on est encore au stade des prises de température », a-t-il affirmé sur X.

Le dossier n’en est donc qu’à ses prémices mais le simple fait que plusieurs formations majeures du championnat anglais soient sondées donne déjà une autre dimension à cette piste. Des informations récentes évoquent également un intérêt anglais plus large autour du Barcelonais, avec plusieurs clubs qui surveilleraient sa situation.

Le FC Barcelone prêt à lâcher Olmo pour renflouer ses caisses ?

Le FC Barcelone n’est évidemment pas obligé de vendre son joueur. Dani Olmo est officiellement lié au club catalan jusqu’au 30 juin 2030 mais une proposition juteuse pourrait changer la donne. Les dernières estimations disponibles situent sa valeur autour de 60 à 70 millions d’euros selon les sources. Sky Sports évoque notamment une valorisation proche de 70 millions d’euros.

Un montant qui pourrait forcément faire réfléchir la direction catalane. Le FC Barcelone pourrait avoir plusieurs raisons d’étudier sérieusement une grosse offre. Le club doit continuer à surveiller attentivement ses finances et pourrait être tenté de réaliser une importante rentrée d’argent avec un joueur dont la valeur marchande reste élevée.

Une vente autour de 60 ou 70 millions d’euros représenterait donc une opération particulièrement intéressante pour les caisses blaugrana. D’autant que la concurrence offensive et la profondeur de l’effectif pourraient également peser dans les réflexions de Hansi Flick.

Yamal pourrait perdre un proche

Le départ de Dani Olmo serait également symbolique pour Lamine Yamal. Les deux joueurs se connaissent parfaitement avec la sélection espagnole et évoluent ensemble au FC Barcelone. Olmo fait partie des joueurs expérimentés avec lesquels le jeune prodige partage le vestiaire blaugrana.

Un départ vers l’Angleterre changerait donc forcément la dynamique du groupe. Mais pour l’instant, aucun transfert n’est acté. Tottenham, Arsenal, Liverpool et Manchester United auraient simplement été sondés, sans qu’une offre officielle ne soit encore formulée.

Le prochain mercato hivernal pourrait donc être décisif. Pour le Barça, la situation mérite déjà d’être surveillée. Car si la Premier League s’emballe réellement pour l’ancien joueur de Leipzig, le mercato hivernal pourrait réserver un transfert XXL.