FC Barcelone, Real Madrid : Rodri révèle jusqu’où Madrid est allé avant son choix

Arrivé au FC Barcelone cet été, Rodri reconnaît que le Real Madrid a sérieusement tenté de le convaincre. L’intérêt merengue et l’attitude de ses dirigeants ont longtemps compliqué la décision du joueur espagnol.

Le Real Madrid présent dès le départ

Avant de rejoindre le FC Barcelone, Rodri a bien été au cœur d’une lutte entre les deux géants espagnols. Interrogé par El Partidazo de COPE, le joueur est revenu sur l’approche du Real Madrid, dont l’intérêt ne s’est visiblement pas limité à une simple prise de renseignements.

« Ils ont manifesté leur intérêt dès le premier instant. Ils ont eu un comportement exemplaire, les offres étaient sérieuses », a-t-il confié dans des propos relayés par Foot Mercato. Une sortie qui confirme que la Maison Blanche a réellement poussé dans ce dossier au cours de l’été.

Une décision loin d’être évidente

Rodri ne cache pas avoir apprécié les efforts réalisés par le club madrilène. « Ils étaient intéressés et ont tout donné, j’apprécie, c’est tout », a-t-il ajouté. Des mots mesurés, mais suffisamment clairs pour illustrer l’intensité des démarches entreprises par le Real Madrid.

Le futur joueur du Barça a notamment échangé avec plusieurs représentants merengues. Ces derniers lui ont fait comprendre la place qu’il aurait pu occuper dans leur projet. « J’ai parlé avec des gens du club et ils m’ont dit à quel point ils me voulaient, c’est pourquoi ma décision n’a pas été facile », reconnaît-il.

Son arrivée au FC Barcelone n’était donc pas une évidence depuis le début des discussions. Le Real Madrid disposait d’arguments sérieux et semble avoir défendu ses chances jusqu’au bout, sans que Rodri ne dévoile précisément les éléments qui ont finalement fait pencher la balance.

Ses échanges avec Florentino Pérez resteront privés

Relancé sur la teneur d’éventuelles discussions avec Florentino Pérez, Rodri a choisi de fermer la porte. « Je garderai ça pour moi », a simplement répondu le joueur, soucieux de ne pas révéler le contenu de ces échanges.

Cette discrétion laisse planer une part de mystère sur l’implication personnelle du président madrilène. Rodri tient néanmoins à saluer l’attitude du Real Madrid, malgré son choix final de rejoindre le rival catalan. Un dossier perdu par les Merengue, mais traité, selon le principal intéressé, avec sérieux du premier contact jusqu’à sa décision.