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FRANCE

PSG Mercato : retournement de situation pour une piste à 40 M€ au FC Barcelone

Par William Tertrin - 20 Sep 2026, 18:40

Une rumeur annonçant un intérêt du PSG pour Alejandro Balde a rapidement été démentie, alors que le mercato hivernal commence déjà à alimenter les spéculations.

Le PSG ne serait finalement pas intéressé par Alejandro Balde. Alors qu’El Nacional annonçait une offensive parisienne à hauteur de 40 millions d’euros pour le latéral gauche du FC Barcelone, cette information a été fermement contestée.

Le PSG et Balde, une rumeur démentie

Selon le média catalan, Luis Enrique aurait demandé à Nasser Al-Khelaïfi d’étudier le recrutement de Balde, notamment en raison de son temps de jeu réduit au Barça. Une arrivée dès le mercato de janvier était même évoquée.

Mais La Source Parisienne, compte suivi pour son actualité autour du PSG, a rapidement réagi sur X. « Pour votre compréhension, tout cela est complètement faux », affirme le compte, en qualifiant l’information de « fake news ».

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Cette version est également relayée par plusieurs médias spécialisés dans l’actualité du PSG, qui mettent en doute la réalité d’un intérêt parisien pour le défenseur espagnol.

Pas de dossier Balde au PSG ?

À ce stade, il convient donc de rester prudent concernant un éventuel transfert d’Alejandro Balde au PSG. La rumeur d’une offre de 40 millions d’euros repose sur l’information initiale d’El Nacional, tandis que des sources proches de l’actualité parisienne la contestent.

Le dossier Balde ne constitue donc pas, à ce jour, une piste confirmée du mercato PSG.

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