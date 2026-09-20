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FRANCE

FC Barcelone : énorme coup dur pour Christensen, le verdict se précise

Par Louis Chrestian - 20 Sep 2026, 14:47
FC Barcelone : énorme coup dur pour Christensen, le verdict se précise

Sorti en larmes lors de la victoire du FC Barcelone à Séville (1-3), Andreas Christensen va encore devoir passer par l’infirmerie. Hansi Flick s’attend à perdre son défenseur danois pendant plusieurs semaines.

Christensen quitte la pelouse en larmes

Le succès décroché samedi sur la pelouse du Séville FC laisse un goût amer au Barça. Peu après le début de la seconde période, Andreas Christensen a ressenti une vive douleur à la cuisse gauche. Le défenseur central a immédiatement quitté le terrain, sans attendre l’entrée de son remplaçant.

Très affecté par ce nouveau pépin physique, l’ancien joueur de Chelsea a ensuite été aperçu en larmes sur le banc de touche. Raphinha est notamment venu le réconforter. Selon les informations relayées par Foot Mercato, les premiers éléments font craindre une indisponibilité de plusieurs semaines.

Flick annonce déjà plusieurs semaines d’absence

Après la rencontre, Hansi Flick n’a pas caché son inquiétude. « Je pense qu’il sera absent pendant quelques semaines. C’est une blessure musculaire à l’avant de la cuisse », a expliqué l’entraîneur allemand. Des examens complémentaires doivent encore préciser la nature exacte de la blessure et déterminer la durée de l’indisponibilité.

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Cette rechute tombe particulièrement mal pour Christensen, qui retrouvait enfin de la continuité après plusieurs saisons perturbées par les blessures. Le Danois avait participé à sept des huit premiers matches officiels du FC Barcelone en 2026-2027, dont cinq en qualité de titulaire. La saison dernière, il n’avait disputé que 18 rencontres.

Les solutions défensives de Flick se réduisent

L’absence annoncée de Christensen réduit encore les possibilités de Flick dans un secteur déjà surveillé. L’entraîneur du Barça avait dû promouvoir Xavi Espart depuis la réserve afin d’étoffer son groupe. À Séville, c’est Gerard Martín qui a remplacé l’international danois et participé à la victoire catalane.

Le défenseur espagnol devrait désormais bénéficier de responsabilités plus importantes pendant la convalescence de son coéquipier. Flick devra également gérer ses rotations alors que le calendrier va rapidement s’intensifier. La priorité reste toutefois d’éviter toute nouvelle rechute pour Christensen, régulièrement freiné au moment de retrouver du rythme.

Un nouvel arrêt après un début de saison encourageant

Ce contretemps est d’autant plus frustrant que Christensen semblait enfin retrouver une place régulière dans la rotation catalane. Son début de saison tranchait avec le précédent exercice et permettait à Flick d’alterner davantage ses associations défensives.

Le Barça attend maintenant les résultats des examens pour fixer un calendrier plus précis. Par le passé, une précédente alerte concernant Christensen s’était révélée moins sérieuse que redouté. Cette fois, les premières déclarations de Flick laissent déjà entrevoir une absence de plusieurs semaines.

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