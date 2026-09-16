La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

JJ Gabriel, ailier de 15 ans de Manchester United, serait dans le viseur du PSG, du FC Barcelone et du Real Madrid en vue du prochain mercato.

Un nouveau feuilleton XXL pourrait bien agiter le prochain mercato. Alors qu’il n’a que 15 ans, JJ Gabriel se retrouve déjà au centre des convoitises des plus grands clubs européens. Le jeune ailier de Manchester United aurait officiellement demandé l’annulation de son enregistrement auprès du club anglais afin de devenir libre. Une situation totalement inattendue pour les Red Devils, qui comptaient justement accélérer son intégration.

Manchester United pris de court pour Gabriel

JJ Gabriel est considéré comme l’un des grands espoirs de l’académie mancunienne. Arrivé à Manchester United à seulement 11 ans, le jeune attaquant a rapidement impressionné dans les catégories de jeunes. La saison dernière, il aurait notamment inscrit 26 buts en 29 rencontres avec les moins de 18 ans et remporté le Jimmy Murphy Young Player of the Year, une récompense prestigieuse dans l’histoire du club. Son ascension s’est encore accélérée ces dernières semaines.

Gabriel a marqué trois buts pour ses débuts en Youth League cette saison et avait même participé à la préparation de l’équipe première de Michael Carrick. Il était surtout attendu pour faire partie du groupe mancunien en League Cup contre Brighton, ce qui aurait pu lui permettre de devenir le plus jeune joueur de l’histoire du club à disputer un match officiel. Mais au moment où son rêve semblait se rapprocher, son entourage aurait demandé son départ.

Le PSG entre dans la bataille

Cette décision a immédiatement attiré les géants européens. Selon les informations rapportées par The Athletic, le Real Madrid travaille sur le dossier et se montrerait confiant. Mais les Merengues ne sont pas seuls. Le FC Barcelone, le PSG et le Bayern Munich figureraient également parmi les prétendants intéressés par le jeune Anglais. Pour le PSG, ce dossier s’inscrit parfaitement dans la volonté du club de repérer très tôt les talents à fort potentiel. Paris devra toutefois composer avec une concurrence particulièrement féroce.

Le Real Madrid semble particulièrement actif. The Athletic évoque un travail déjà engagé par le club espagnol pour tenter d’attirer Gabriel. Plusieurs médias espagnols rapportent également que le dossier est suivi de près à Madrid. Mais aucune signature n’est encore actée. La situation contractuelle du joueur complique d’ailleurs la lecture du dossier. Manchester United affirme toujours disposer de droits sur son jeune talent et entend tenter de résoudre la situation avec son entourage. Dans l’ombre, le PSG entend visiblement ne pas rester simple spectateur.