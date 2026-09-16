À LA UNE DU 16 SEP 2026
[05:00]Sturm Graz – Stade Rennais : pluie de surprises dans le onze de Haise !
[23:28]Elche – Real Madrid : portés par Mbappé, les Merengue mettent la pression au Barça !
[23:00]RC Lens : ça avait chauffé entre Toppmöller et ses joueurs !
[22:40]Stade Rennais Mercato : c’est signé pour un nouveau gardien !
[22:20]OL : Fonseca fixe un premier objectif en Ligue Europa et justifie le retour des écartés
[22:00]FC Nantes : Franck Kita réagit après sa mise en examen
[21:40]ASSE : Michel Platini avait prédit la première défaite des Verts !
[21:15]Stade Rennais : Jacquet fauché en plein vol à Liverpool ? 
[20:51]RC Lens : Toppmöller a fait un beau cadeau aux Sang et Or après son départ
[20:29]Elche – Real Madrid : la compo de Mourinho est tombée avec une grosse surprise !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Sturm Graz – Stade Rennais : pluie de surprises dans le onze de Haise !

Par Fabien Chorlet - 16 Sep 2026, 05:00
Franck Haise (Stade Rennais)

Voici la compo probable du Stade Rennais pour affronter ce mercredi (21h) Sturm Graz en Ligue Europa.

Pour son retour en Coupe d’Europe, le Stade Rennais se déplace ce mercredi (21h) sur la pelouse du Sturm Graz pour son premier match de la phase de ligue de la Ligue Europa. Pour ce premier rendez-vous européen de la saison, Franck Haise devrait procéder à plusieurs changements dans son onze de départ, comme il l’avait d’ailleurs laissé entendre en conférence de presse. Avec l’enchaînement des rencontres, le technicien rennais entend profiter de la profondeur de son effectif pour apporter de la fraîcheur à son équipe.

Reynolds et Mayenda titulaires contre Sturm Graz ?

Selon L’Équipe, l’entraîneur rennais devrait notamment titulariser Bryan Reynolds et Eliezer Mayenda, deux recrues estivales encore assez peu utilisées depuis leur arrivée en Bretagne. Reynolds pourrait ainsi obtenir une nouvelle opportunité dans le couloir droit de la défense, tandis que Mayenda devrait avoir sa chance dans le secteur offensif. Sebastian Szymański est également pressenti pour débuter dans l’entrejeu aux côtés de Valentin Rongier et Adrien Thomasson.

En attaque, Estéban Lepaul devrait conserver sa place à la pointe, accompagné d’Eliezer Mayenda et Mousa Al-Tamari. Franck Haise opterait donc pour un turnover mesuré, avec plusieurs cadres toujours présents afin de lancer au mieux la campagne européenne des Rouge et Noir. Le technicien dispose en tout cas d’un groupe élargi pour effectuer ses choix, avec notamment les retours d’Alidu Seidu, Djaoui Cissé et Arnaud Nordin.

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Reynolds, Cresswell, Rouault, Merlin – Szymański, Rongier, Thomasson – Mayenda, Lepaul, Al-Tamari.

Stade RennaisLigue Europa

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : Ligue Europa, Stade Rennais