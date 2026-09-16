Sturm Graz – Stade Rennais : pluie de surprises dans le onze de Haise !

Voici la compo probable du Stade Rennais pour affronter ce mercredi (21h) Sturm Graz en Ligue Europa.

Pour son retour en Coupe d’Europe, le Stade Rennais se déplace ce mercredi (21h) sur la pelouse du Sturm Graz pour son premier match de la phase de ligue de la Ligue Europa. Pour ce premier rendez-vous européen de la saison, Franck Haise devrait procéder à plusieurs changements dans son onze de départ, comme il l’avait d’ailleurs laissé entendre en conférence de presse. Avec l’enchaînement des rencontres, le technicien rennais entend profiter de la profondeur de son effectif pour apporter de la fraîcheur à son équipe.

Reynolds et Mayenda titulaires contre Sturm Graz ?

Selon L’Équipe, l’entraîneur rennais devrait notamment titulariser Bryan Reynolds et Eliezer Mayenda, deux recrues estivales encore assez peu utilisées depuis leur arrivée en Bretagne. Reynolds pourrait ainsi obtenir une nouvelle opportunité dans le couloir droit de la défense, tandis que Mayenda devrait avoir sa chance dans le secteur offensif. Sebastian Szymański est également pressenti pour débuter dans l’entrejeu aux côtés de Valentin Rongier et Adrien Thomasson.

En attaque, Estéban Lepaul devrait conserver sa place à la pointe, accompagné d’Eliezer Mayenda et Mousa Al-Tamari. Franck Haise opterait donc pour un turnover mesuré, avec plusieurs cadres toujours présents afin de lancer au mieux la campagne européenne des Rouge et Noir. Le technicien dispose en tout cas d’un groupe élargi pour effectuer ses choix, avec notamment les retours d’Alidu Seidu, Djaoui Cissé et Arnaud Nordin.

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Reynolds, Cresswell, Rouault, Merlin – Szymański, Rongier, Thomasson – Mayenda, Lepaul, Al-Tamari.