Le Stade Rennais a transmis à l’UEFA la liste des joueurs admissibles pour disputer la phase de Ligue Europa.

Les supporters rennais peuvent souffler. Alors que l’absence de Mahamadou Nagida dans la liste du Stade Rennais pour la Ligue Europa avait rapidement suscité des interrogations, la situation est désormais parfaitement claire. Le défenseur ne sera pas privé de compétition européenne.

Nagida bien enregistré par le Stade Rennais

Le Stade Rennais a transmis à l’UEFA les différentes listes de joueurs admissibles pour participer à la phase de ligue de la Ligue Europa. Si Alidu Seidu et Djaoui Cissé apparaissaient dans la liste A, le nom de Mahamadou Nagida n’y figurait pas. De quoi interpeller les supporters. Mais il n’y avait finalement aucune erreur concernant le joueur.

Guillaume Lainé, journaliste d’Ouest-France, a apporté les précisions nécessaires : « Nagida sur la liste B, simple “subtilité” liée à de l’administratif. Il sera bien éligible et disponible pour la phase de ligue de la Ligue Europa. Il est bien enregistré. »

L’explication est donc finalement assez simple. Mahamadou Nagida figure sur la liste B du Stade Rennais. Son absence de la liste A ne signifie donc absolument pas qu’il a été écarté par Franck Haise ou qu’il ne pourra pas participer aux rencontres européennes. Il est bien enregistré auprès de l’UEFA et sera éligible pour la phase de ligue. Une précision importante alors que la première lecture de la liste pouvait laisser penser à une mauvaise surprise pour le jeune Rennais.

Haise pourra bien compter sur lui

Cette confirmation constitue évidemment une bonne nouvelle pour Franck Haise. Le technicien rennais pourra donc compter sur Nagida dans sa rotation lors de la campagne européenne. Avec un calendrier particulièrement chargé, la profondeur de l’effectif sera essentielle. Le Stade Rennais devra en effet gérer simultanément la Ligue 1, la Ligue Europa et les différentes compétitions nationales. Pouvoir disposer de l’ensemble de ses joueurs représente donc un avantage important pour le staff.

L’inquiétude née de l’absence de Nagida aura finalement été de courte durée. Il ne s’agissait ni d’un choix sportif ni d’une erreur d’enregistrement. Le joueur est simplement concerné par la liste B pour des raisons administratives. Une situation qui explique pourquoi son nom n’apparaissait pas aux côtés des autres joueurs retenus dans la liste principale. Le Stade Rennais pourra donc bien compter sur lui lorsque débutera sa campagne européenne. Le dossier Nagida est désormais réglé.