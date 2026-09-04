À LA UNE DU 4 SEP 2026
[14:20]RC Lens : Toppmöller songe à une option inattendue pour remplacer Nawrocki
[14:00]OM : pluie de mauvaises nouvelles avant le Paris FC 
[13:40]PSG Mercato : Luis Enrique déjà lancé sur la perle rare pour janvier !
[13:20]ASSE : Cathro a plusieurs options pour remplacer Stassin et envisage déjà un réajustement au mercato
[13:03]FC Nantes Mercato : c’est enfin signé pour Benhattab !
[13:00]OM : Genesio récupère un renfort tombé du ciel en défense !
[12:40]FC Nantes : la petite phrase de Waldemar Kita qui en dit long sur la vente du club 
[12:29]OM : Genesio fait une grande annonce sur le capitanat !
[12:20]RC Lens : coup dur pour Todibo, Toppmöller devra encore patienter !
[12:00]OM : tout est à vendre, départs programmés pour Frank McCourt et Stéphane Richard ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : on sait pourquoi Nagida ne figure pas dans la liste de Haise pour la Ligue Europa 

Par Bastien Aubert - 4 Sep 2026, 11:40
Mahamadou Nagida (Stade Rennais)

Le Stade Rennais a transmis à l’UEFA la liste des joueurs admissibles pour disputer la phase de Ligue Europa. 

Les supporters rennais peuvent souffler. Alors que l’absence de Mahamadou Nagida dans la liste du Stade Rennais pour la Ligue Europa avait rapidement suscité des interrogations, la situation est désormais parfaitement claire. Le défenseur ne sera pas privé de compétition européenne.

Nagida bien enregistré par le Stade Rennais

Le Stade Rennais a transmis à l’UEFA les différentes listes de joueurs admissibles pour participer à la phase de ligue de la Ligue Europa. Si Alidu Seidu et Djaoui Cissé apparaissaient dans la liste A, le nom de Mahamadou Nagida n’y figurait pas. De quoi interpeller les supporters. Mais il n’y avait finalement aucune erreur concernant le joueur.

Guillaume Lainé, journaliste d’Ouest-France, a apporté les précisions nécessaires : « Nagida sur la liste B, simple “subtilité” liée à de l’administratif. Il sera bien éligible et disponible pour la phase de ligue de la Ligue Europa. Il est bien enregistré. »

L’explication est donc finalement assez simple. Mahamadou Nagida figure sur la liste B du Stade Rennais. Son absence de la liste A ne signifie donc absolument pas qu’il a été écarté par Franck Haise ou qu’il ne pourra pas participer aux rencontres européennes. Il est bien enregistré auprès de l’UEFA et sera éligible pour la phase de ligue. Une précision importante alors que la première lecture de la liste pouvait laisser penser à une mauvaise surprise pour le jeune Rennais.

Haise pourra bien compter sur lui 

Cette confirmation constitue évidemment une bonne nouvelle pour Franck Haise. Le technicien rennais pourra donc compter sur Nagida dans sa rotation lors de la campagne européenne. Avec un calendrier particulièrement chargé, la profondeur de l’effectif sera essentielle. Le Stade Rennais devra en effet gérer simultanément la Ligue 1, la Ligue Europa et les différentes compétitions nationales. Pouvoir disposer de l’ensemble de ses joueurs représente donc un avantage important pour le staff.

L’inquiétude née de l’absence de Nagida aura finalement été de courte durée. Il ne s’agissait ni d’un choix sportif ni d’une erreur d’enregistrement. Le joueur est simplement concerné par la liste B pour des raisons administratives. Une situation qui explique pourquoi son nom n’apparaissait pas aux côtés des autres joueurs retenus dans la liste principale. Le Stade Rennais pourra donc bien compter sur lui lorsque débutera sa campagne européenne. Le dossier Nagida est désormais réglé.

Stade RennaisLigue Europa

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : Ligue Europa, Stade Rennais