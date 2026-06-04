À LA UNE DU 4 JUIN 2026
[13:00]RC Lens Mercato : Jean-Louis Leca signe une première recrue !
[12:40]RC Lens : Florian Thauvin victime d’un sale coup !
[12:20]OM : une première offre arrive pour Mason Greenwood, elle est faramineuse !
[12:00]ASSE : Christophe Galtier aurait dû revenir à Saint-Étienne
[11:40]OL : deux départs programmés, mais une très grosse signature espérée ?
[11:20]OM : Coup de théâtre en vue pour Kombouaré, une bonne nouvelle pour Habib Beye ?
[11:00]Discipline : coup dur pour l’OM, le PSG et l’OL, l’ASSE épargnée !
[10:40]RC Lens : premier coup dur annoncé pour le futur coach des Sang et Or !
[10:20]PSG : Liverpool prêt à claquer 70M€ pour un crack du PSG ?
[10:00]ASSE Mercato : Francfort fonce sur N’Guessan, les Verts peuvent toucher gros

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : l’IA prédit les chances de voir le club exclu de la Ligue Europa 

Par Bastien Aubert - 4 Juin 2026, 09:41
💬 Commenter
Frank McCourt et Stéphane Richard

Entre finances sous pression et contrôle permanent de l’UEFA, l’OM reste sous surveillance. Une projection basée sur différents scénarios estime désormais les probabilités d’une éventuelle sanction européenne.

Le sujet agite déjà en coulisses du côté de l’OM. Mais selon une modélisation de risques inspirée des pratiques de l’UEFA et des précédents en fair-play financier, le scénario d’une exclusion de la Ligue Europa reste très limité.

Des probabilités chiffrées selon les scénarios

Dans une approche de type projection IA” trois cas de figure se dessinent pour l’OM en vue des prochaines compétitions européennes.

Premier scénario : aucune sanction sportive et participation normale à la Ligue Europa.

Probabilité estimée : 82%

C’est l’issue la plus probable. Dans la majorité des cas similaires en Europe, l’UEFA privilégie d’abord des mesures progressives : surveillance renforcée, encadrement de la masse salariale ou encore sanctions financières, avant toute décision sportive radicale.

Deuxième scénario : sanctions financières ou restrictions sans exclusion européenne

Probabilité estimée : 15%

Dans ce cas, Marseille pourrait être concerné par :

  • des amendes
  • une limitation de joueurs inscrits en coupe d’Europe
  • un encadrement strict des dépenses

Ce type de sanction est fréquent lorsque les clubs ne respectent pas totalement les équilibres financiers demandés, sans toutefois franchir la ligne rouge d’une exclusion.

Troisième scénario : exclusion de la Ligue Europa

Probabilité estimée : 3%

Il s’agit du scénario extrême. Pour en arriver là, plusieurs conditions devraient être réunies :

  • non-respect répété des règles financières de l’UEFA
  • absence de correction des déséquilibres comptables
  • aggravation de la situation sur plusieurs exercices

Historiquement, ce type de sanction reste rare et concerne surtout des clubs en crise structurelle prolongée.

Une zone de vigilance plus que de danger

La lecture globale des données place donc l’OM dans une zone de vigilance financière, mais pas dans une situation critique immédiate. Le club reste sous observation, comme beaucoup d’autres formations européennes soumises aux règles du fair-play financier. Le facteur clé restera la capacité du club à équilibrer ses comptes via le mercato, les droits TV et les performances sportives en coupe d’Europe. Une qualification régulière permettrait d’abaisser considérablement le niveau de risque.

À l’inverse, une absence prolongée de revenus européens pourrait mécaniquement augmenter la pression des instances. En l’état, le scénario d’une exclusion reste marginal, mais il illustre une réalité importante : les marges de manœuvre financières de l’OM sont étroites et chaque saison compte dans l’équilibre global du projet. Autrement dit, le danger n’est pas immédiat, mais la surveillance est constante.

OMLigue Europa

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : Ligue Europa, OM