18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Entre finances sous pression et contrôle permanent de l’UEFA, l’OM reste sous surveillance. Une projection basée sur différents scénarios estime désormais les probabilités d’une éventuelle sanction européenne.

Le sujet agite déjà en coulisses du côté de l’OM. Mais selon une modélisation de risques inspirée des pratiques de l’UEFA et des précédents en fair-play financier, le scénario d’une exclusion de la Ligue Europa reste très limité.

Des probabilités chiffrées selon les scénarios

Dans une approche de type projection IA” trois cas de figure se dessinent pour l’OM en vue des prochaines compétitions européennes.

Premier scénario : aucune sanction sportive et participation normale à la Ligue Europa.

Probabilité estimée : 82%

C’est l’issue la plus probable. Dans la majorité des cas similaires en Europe, l’UEFA privilégie d’abord des mesures progressives : surveillance renforcée, encadrement de la masse salariale ou encore sanctions financières, avant toute décision sportive radicale.

Deuxième scénario : sanctions financières ou restrictions sans exclusion européenne

Probabilité estimée : 15%

Dans ce cas, Marseille pourrait être concerné par :

des amendes

une limitation de joueurs inscrits en coupe d’Europe

un encadrement strict des dépenses

Ce type de sanction est fréquent lorsque les clubs ne respectent pas totalement les équilibres financiers demandés, sans toutefois franchir la ligne rouge d’une exclusion.

Troisième scénario : exclusion de la Ligue Europa

Probabilité estimée : 3%

Il s’agit du scénario extrême. Pour en arriver là, plusieurs conditions devraient être réunies :

non-respect répété des règles financières de l’UEFA

absence de correction des déséquilibres comptables

aggravation de la situation sur plusieurs exercices

Historiquement, ce type de sanction reste rare et concerne surtout des clubs en crise structurelle prolongée.

Une zone de vigilance plus que de danger

La lecture globale des données place donc l’OM dans une zone de vigilance financière, mais pas dans une situation critique immédiate. Le club reste sous observation, comme beaucoup d’autres formations européennes soumises aux règles du fair-play financier. Le facteur clé restera la capacité du club à équilibrer ses comptes via le mercato, les droits TV et les performances sportives en coupe d’Europe. Une qualification régulière permettrait d’abaisser considérablement le niveau de risque.

À l’inverse, une absence prolongée de revenus européens pourrait mécaniquement augmenter la pression des instances. En l’état, le scénario d’une exclusion reste marginal, mais il illustre une réalité importante : les marges de manœuvre financières de l’OM sont étroites et chaque saison compte dans l’équilibre global du projet. Autrement dit, le danger n’est pas immédiat, mais la surveillance est constante.