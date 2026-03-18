Pronostic OL – Celta Vigo : Endrick encore en sauveur des Gones ?

Voici l’analyse complète du huitième de finale retour de Ligue Europa entre l’OL et le Celta Vigo, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Dominateur mais en grand manque d’inspiration, l’Olympique Lyonnais a assuré l’essentiel lors du match aller face au Celta Vigo en arrachant le match nul (1-1) grâce à un but en fin de match d’Endrick. Tout reste donc à faire entre les deux équipes avant la manche retour ce jeudi (18h45) au Groupama Stadium.

Ligue Europa – OL vs Celta Vigo

Jeudi 19 mars 2026 · 18h45 · Groupama Stadium

Olympique Lyonnais : hausser le ton à domicile

L’OL a rempli une partie de sa mission à l’aller en évitant la défaite, mais la prestation globale a laissé apparaître certaines limites offensives. Malgré une possession globalement favorable, les Lyonnais ont eu du mal à déséquilibrer un bloc espagnol bien organisé.

De retour à domicile, les Lyonnais devront proposer davantage de verticalité et de créativité dans les trente derniers mètres. Le soutien du Groupama Stadium pourrait jouer un rôle clé, notamment dans les temps forts où Lyon devra accentuer la pression.

Dans ce type de match couperet, la capacité à concrétiser les occasions sera déterminante. L’OL devra éviter de tomber dans une domination stérile, sous peine de s’exposer aux contres adverses.

Celta Vigo : jouer le coup à fond

Le Celta Vigo a longtemps cru tenir un succès important lors du match aller, avant de céder dans les derniers instants. Un scénario frustrant, mais qui démontre malgré tout la solidité et la discipline du collectif espagnol.

Les joueurs de Claudio Giráldez devraient aborder cette rencontre avec une approche pragmatique. L’objectif sera probablement de rester compacts, de fermer les espaces et d’attendre les opportunités pour se projeter rapidement vers l’avant.

Le Celta possède des joueurs capables de faire des différences en transition, ce qui pourrait poser problème à une équipe lyonnaise obligée de prendre des risques. À l’extérieur, les Espagnols pourraient adopter un plan de jeu patient, misant sur les erreurs adverses.

L’historique des confrontations

Le match aller (1-1) était la première confrontation de l’histoire entre l’OL et le Celta Vigo.

Ce résultat maintient un équilibre parfait avant ce retour. Sans règle du but à l’extérieur, la qualification se jouera uniquement sur la capacité de chaque équipe à faire la différence sur cette seconde manche.

Les compos probables

La compo probable de l’OL : Greif – Kango, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tolisso, Morton – Endrick, Nartey, Abner – Yaremchuk.

Absents : Nuamah, Fofana, Sulc, Moreira, Kluivert, Maitland-Niles, Himbert (blessés), Ghezzal, Hateboer (non inscrits).

La compo proble du Celta Vigo : Radu – Starfelt, Rodriguez, Alonso – Rueda, Vecino, Moriba, Ristic – Iago Aspas, P. Duran, Swedberg.

Absents : Roman (blessé), Iglesias, Mingueza (suspendus).

Incertain : Jutgla (blessé).

Les joueurs à suivre

Endrick (OL) : Déjà décisif à l’aller avec un but égalisateur inscrit dans les dernières minutes, le jeune attaquant brésilien a permis à l’OL de rester en vie dans cette double confrontation . Très actif offensivement, il n’hésite pas à multiplier les frappes et à prendre ses responsabilités dans les moments importants. Sa capacité à faire des différences individuellement et à peser sur la défense adverse sera un atout majeur pour Lyon dans ce match retour.

Iago Aspas (Celta Vigo) : Véritable figure du club galicien, Aspas reste le principal leader offensif du Celta. Intelligent dans ses déplacements et très efficace dans la surface, il est capable de faire basculer une rencontre sur une seule occasion. Dans un match où le Celta pourrait attendre et jouer en contre, son expérience et son réalisme seront des éléments clés.

Les tendances de cotes : Lyon légèrement favori

Issue Cote actuelle Bookmaker Tendance Victoire OL 1,93 Unibet Stable Match nul 3,30 Unibet Stable Victoire Celta Vigo 3,72 Unibet Stable

Probabilités implicites approximatives :

OL : 52 %

Match nul : 28 %

Celta Vigo : 20 %

Les bookmakers continuent d’accorder un avantage à l’Olympique Lyonnais, porté par le facteur domicile. Toutefois, l’écart reste mesuré, ce qui reflète parfaitement l’équilibre observé lors du match aller et laisse présager une rencontre disputée jusqu’au bout.

Notre pronostic pour OL – Celta Vigo

Victoire de l’OL ou match nul : Avec l’avantage du terrain et la dynamique à domicile, Lyon reste légèrement favori pour cette rencontre. Le Groupama Stadium pourrait permettre aux Gones de concrétiser leurs occasions et de sécuriser la qualification.

: Avec l’avantage du terrain et la dynamique à domicile, Lyon reste légèrement favori pour cette rencontre. Le Groupama Stadium pourrait permettre aux Gones de concrétiser leurs occasions et de sécuriser la qualification. Les deux équipes marquent : Malgré l’avantage lyonnais, le Celta Vigo possède toujours des armes offensives, notamment Iago Aspas, capable de profiter des contres. On peut donc s’attendre à ce que les Espagnols trouvent au moins un but.

: Malgré l’avantage lyonnais, le Celta Vigo possède toujours des armes offensives, notamment Iago Aspas, capable de profiter des contres. On peut donc s’attendre à ce que les Espagnols trouvent au moins un but. Plus de 2,5 buts : Avec Endrick en forme et un Celta qui pourrait jouer en transition rapide, ce match pourrait être plus ouvert qu’à l’aller, ce qui laisse présager plusieurs buts.

Scores possibles

2-1 pour l’OL : scénario le plus probable, Lyon impose son jeu à domicile mais encaisse un but sur une contre-attaque.

: scénario le plus probable, Lyon impose son jeu à domicile mais encaisse un but sur une contre-attaque. 2-2 : un scénario possible si le Celta profite d’une faille dans la défense lyonnaise et que Lyon se contente de gérer le score.

Ce huitième de finale retour s’annonce particulièrement indécis entre deux équipes aux styles opposés. Lyon devra assumer son statut à domicile, tandis que le Celta Vigo tentera de faire déjouer les Gones en jouant sur les transitions. Dans une rencontre où les espaces pourraient apparaître au fil des minutes, la qualification pourrait se jouer sur des détails.