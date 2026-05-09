OM : une énorme annonce tombe pour le dossier Grégory Lorenzi !

Après un mandat excellent à Brest, Grégory Lorenzi s’apprête à quitter la Bretagne. Le directeur sportif du Stade Brestois est très courtisé par l’OM, qui fait le forcing pour doubler Nice !

Figure majeure du projet brestois depuis 2016, Grégory Lorenzi a profondément marqué l’histoire récente du club finistérien. Architecte discret mais influent, il a accompagné la montée en puissance du Stade Brestois, de la Ligue 2 jusqu’à une qualification historique en Ligue des champions.

Son départ officiel en fin de saison a été acté, ouvrant la voie à un nouveau chapitre de sa carrière.

Nice en pole position… mais Marseille insiste

Initialement, l’OGC Nice semblait tenir la corde. Un accord verbal aurait même été trouvé, conditionné au maintien du club en Ligue 1 et à la réorganisation de son organigramme sportif.

Mais l’OM est entré dans la danse ces dernières semaines. Le club phocéen, en quête d’un nouveau directeur sportif après les changements internes récents, pousse fortement pour convaincre Lorenzi.

D’après les informations de L’Équipe, Marseille multiplie les contacts et tente un dernier forcing pour doubler Nice dans ce dossier stratégique. « Le dirigeant (42 ans) ne serait d’ailleurs pas insensible à ce grand bond en avant dans sa carrière, persuadé de pouvoir y réussir, et il s’est même entretenu à plusieurs reprises avec la société chargée de présenter de nombreux profils au futur président, Stéphane Richard, qui ne prendra ses fonctions officiellement que début juillet », détaille le quotidien sportif.

Un profil très apprécié en interne à Marseille

Le profil de Lorenzi séduit en interne à l’OM pour sa capacité à construire des projets durables avec des moyens limités, comme il l’a démontré à Brest. Son nom est régulièrement évoqué depuis plusieurs semaines dans le cadre de la refonte de l’organigramme sportif olympien.

Même si Nice reste en avance, l’OM n’a pas abandonné l’idée de le faire basculer dans son projet.

Une décision encore ouverte

Malgré les rumeurs insistantes, rien n’est encore signé, mais L’Équipe indique bel et bien que les discussions entre les deux parties avancent bien.

Après dix ans en Bretagne et un projet salué pour sa cohérence, le dirigeant de 42 ans se retrouve face à un tournant majeur : poursuivre dans un environnement stable à Nice ou relever le défi marseillais, plus ambitieux mais aussi plus exposé.

Quoi qu’il arrive, le départ de Grégory Lorenzi marque la fin d’une ère à Brest. Son travail aura permis au club de franchir un cap historique et de s’installer durablement dans le paysage du football français.