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FRANCE

OM : Beye annonce un coup dur avant Le Havre et évite de polémiquer sur la mise au vert

Par Fabien Chorlet - 8 Mai 2026, 14:20
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Habib Beye en conférence de presse

Le coach de l’OM, Habib Beye, était présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement au Havre.

Dans un contexte particulièrement tendu autour du club, l’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche (21h) sur la pelouse du Havre, pour le compte de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. Désormais septièmes du championnat, les Marseillais n’ont plus le droit à l’erreur et devront impérativement s’imposer pour continuer à croire à une qualification en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence la saison prochaine.

Weah forfait

Présent ce vendredi en conférence de presse, Habib Beye a fait le point sur son effectif. L’entraîneur olympien a annoncé le forfait de Timothy Weah. Une absence qui s’ajoute à celles de Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia, Bilal Nadir et Hamed Junior Traoré. « Timothy Weah sera forfait dimanche. Il y a aussi Hamed Junior Traoré qui s’est blessé contre Nantes », a expliqué Habib Beye devant les journalistes.

L’ancien coach du Stade Rennais n’a, par ailleurs, pas voulu répondre sur les bienfaits de la mise au vert de cette semaine. « On est là pour préparer le match du Havre. Pour préparer au mieux, on est dans les dispositions dans lesquelles on est aujourd’hui. »

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