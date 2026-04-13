OM Mercato : Bodmer répond cash à la la rumeur Marseille 

Mathieu Bodmer (HAC) a répondu aux rumeurs qui le rapprochent de l’OM au poste de directeur sportif.

Le feuilleton du futur directeur sportif de l’OM continue d’agiter les coulisses… mais certaines pistes semblent déjà s’éteindre. C’est notamment le cas de celle menant à Mathieu Bodmer. Actuellement en poste au Le Havre AC, où il réalise un travail remarqué depuis juin 2022, l’ancien milieu de terrain a vu sa cote grimper en flèche ces derniers mois.

Sa capacité à bâtir un projet cohérent avec des moyens limités attire logiquement l’attention de clubs plus ambitieux. Mais du côté de Marseille, la tendance semble déjà se refroidir. Interrogé par Paris Normandie sur un éventuel rapprochement avec l’OM, Bodmer a répondu avec beaucoup d’ironie : « Oui, c’est quasiment fait ! », avant d’éclater de rire.

« Oui, c’est quasiment fait ! »

Un message limpide. Derrière cette sortie, difficile de voir autre chose qu’une manière de balayer la rumeur, et de confirmer qu’aucune discussion concrète n’est en cours à ce stade. Malgré tout, son profil continue de séduire en France. Son travail au HAC n’est pas passé inaperçu, et plusieurs dirigeants suivent de près son évolution.

Mais pour l’OM, qui cherche un profil précis pour structurer son nouveau projet, cette piste semble aujourd’hui loin d’être prioritaire. Le casting continue donc à Marseille. Et dans ce dossier, tout peut encore aller très, très vite.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)