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FRANCE

ASSE, OM : une cible très convoitée prend une direction inattendue

Par Louis Chrestian - 20 Mai 2026, 14:20
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Le mercato des dirigeants commence déjà à s’agiter en coulisses. Et plusieurs clubs français pourraient voir une piste particulièrement séduisante leur échapper dans les prochaines heures.

Annoncé dans le viseur de plusieurs formations ambitieuses, Mathieu Bodmer va finalement prendre une direction totalement inattendue : le Stade Malherbe de Caen.

Une mauvaise nouvelle pour certains clubs de Ligue 1 comme l’ASSE ou l’OM, qui auraient pu voir en lui un profil idéal pour structurer un projet sportif ambitieux.

Mathieu Bodmer va rejoindre le projet Mbappé à Caen

Selon les informations de Onze Mondial, l’ancien directeur sportif du Havre va bien s’engager avec le Stade Malherbe de Caen.

Un énorme coup réalisé par le club normand désormais détenu par Kylian Mbappé.

Après deux saisons remarquables au Havre malgré des moyens extrêmement limités, Mathieu Bodmer avait quitté le HAC avec une énorme cote sur le marché français.

Son travail sur le recrutement, la valorisation des joueurs et la stabilité sportive du club havrais avait impressionné de nombreux observateurs.

Beaucoup imaginaient alors Bodmer rebondir rapidement dans un club de Ligue 1 plus ambitieux.

Mais finalement, c’est bien Caen qui aurait réussi à convaincre l’ancien milieu du PSG.

Des pleins pouvoirs accordés à Bodmer

Et le projet proposé semble particulièrement important.

Toujours selon Onze Mondial, Mathieu Bodmer aurait obtenu les pleins pouvoirs sportifs au Stade Malherbe de Caen.

L’objectif du club est clair : reconstruire rapidement une équipe capable de retrouver l’élite du football français après une saison très compliquée terminée à la huitième place de National.

Le projet porté par Kylian Mbappé aurait largement pesé dans la décision du dirigeant français.

Une piste qui pouvait séduire l’ASSE ou l’OM

Le profil de Mathieu Bodmer aurait pourtant pu correspondre à plusieurs clubs français en reconstruction.

À l’ASSE, certains supporters rêvaient d’un dirigeant capable d’apporter davantage de cohérence sportive et de flair dans le recrutement après plusieurs mercatos très discutés.

Du côté de l’OM également, son nom aurait pu séduire dans un contexte où le club cherche encore à stabiliser son organisation sportive même si Grégory Lorenzi est fortement pressenti pour incarner le futur projet marseillais.

Car Bodmer possède justement cette réputation rare : réussir à construire des effectifs compétitifs malgré des budgets limités.

Mohamed El Kharraze favori pour lui succéder au Havre

Pendant ce temps, Le Havre prépare déjà l’après-Bodmer.

Son adjoint Mohamed El Kharraze tiendrait actuellement la corde pour reprendre le poste laissé vacant au HAC.

Un choix logique pour assurer une certaine continuité après le travail réalisé ces dernières saisons en Normandie.

Mais une chose paraît désormais certaine : avec l’arrivée annoncée de Mathieu Bodmer, le projet Caen version Mbappé vient probablement de réaliser l’un des gros coups de l’été en coulisses.

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