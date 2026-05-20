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FRANCE

PSG Mercato : Liverpool prêt à voler un gros dossier à Luis Campos

Par Louis Chrestian - 20 Mai 2026, 13:40
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le Paris Saint-Germain pourrait voir l’un de ses gros dossiers mercato lui échapper cet été. Alors que Luis Campos suit Maghnes Akliouche depuis de longs mois, la Premier League semble désormais prête à passer à l’offensive pour arracher le crack monégasque.

Et Liverpool pourrait bien frapper très fort.

Liverpool prépare une offensive XXL sur Monaco

L’AS Monaco risque de vivre un été particulièrement agité. En grande difficulté sportivement cette saison et toujours dans l’incertitude concernant une qualification européenne, le club princier pourrait être contraint de vendre plusieurs cadres majeurs.

Parmi eux, Maghnes Akliouche et Lamine Camara apparaissent comme les deux dossiers les plus brûlants du mercato monégasque.

Selon Team Talk, Liverpool souhaiterait recruter les deux joueurs lors du prochain mercato estival. Les Reds seraient même prêts à investir près de 106 millions d’euros pour convaincre Monaco :

  • 60 M€ pour Maghnes Akliouche
  • 46 M€ pour Lamine Camara

Une offensive énorme qui pourrait totalement rebattre les cartes dans les plans du PSG.

Akliouche, la priorité de Luis Campos

Depuis plusieurs mois, Luis Campos pousse fortement pour attirer Maghnes Akliouche à Paris.

Le profil du joueur plaît énormément au conseiller sportif parisien, séduit par sa créativité, sa capacité à éliminer et son énorme potentiel à seulement 24 ans.

Déjà proche d’un départ l’été dernier, Akliouche avait finalement été retenu par Monaco, qui réclamait près de 70 millions d’euros pour son joyau offensif.

Mais cette fois, la situation semble différente.

Sélectionné avec l’équipe de France pour la Coupe du Monde 2026, le joueur paraît prêt à franchir un cap dans sa carrière. Et la Premier League pourrait rapidement devenir une destination très difficile à refuser.

Le PSG prêt à réagir ?

Le club parisien reste attentif à l’évolution du dossier.

Mais une question commence à émerger en interne : le PSG est-il réellement prêt à dépenser plus de 60 millions d’euros pour Akliouche cet été ?

La situation autour de Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé pourrait notamment influencer la stratégie parisienne sur le poste offensif.

Pendant ce temps, Liverpool semble vouloir accélérer rapidement afin d’éviter une explosion des prix après la Coupe du Monde.

Lamine Camara également très courtisé

Mais Monaco pourrait aussi perdre un autre énorme talent avec Lamine Camara.

Le milieu sénégalais attire lui aussi plusieurs géants anglais. Liverpool apprécie énormément son profil, tout comme Manchester United et Newcastle.

Chelsea s’était également positionné sur le dossier ces derniers mois avant l’arrivée de Xabi Alonso.

Avec ses qualités physiques, son activité et sa maturité malgré ses 22 ans, Camara représente un profil extrêmement recherché sur le marché européen.

Monaco vers une vente historique ?

Si les deux opérations venaient à se concrétiser, Monaco pourrait récupérer une somme colossale supérieure à 100 millions d’euros.

Un scénario qui permettrait au club princier de reconstruire une partie de son effectif… mais qui confirmerait aussi l’énorme puissance de la Premier League sur le marché des transferts.

Et du côté du PSG, Luis Campos pourrait surtout voir l’une de ses pistes favorites filer définitivement vers l’Angleterre.

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