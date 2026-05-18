PSG Mercato : Luis Enrique proche d’obtenir la signature d’un crack convoité en Ligue 1

Longtemps annoncé sur le départ malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, le jeune Pierre Mounguengue se rapproche finalement d’une prolongation au PSG.

Le PSG tient peut-être l’une de ses priorités pour l’avenir. Selon les informations de L’Équipe, Pierre Mounguengue, grand espoir du centre de formation parisien, se montre désormais plus réceptif à l’idée de signer son premier contrat professionnel avec le club de la capitale.

Ces dernières semaines, le dossier semblait pourtant loin d’être bouclé. L’attaquant de 18 ans disposait de plusieurs prétendants sérieux, notamment le Paris FC et le Bayern Munich, très attentifs à sa situation contractuelle. Mais la tendance aurait évolué en interne, au point que des discussions importantes doivent désormais avoir lieu dans les prochains jours afin d’avancer concrètement vers une signature.

Le 524e joueur de l’histoire du club à évoluer avec les pros

Considéré comme l’un des plus gros potentiels de sa génération au Campus PSG, Pierre Mounguengue s’est révélé cette saison avec les équipes de jeunes parisiennes. Auteur de prestations remarquées en Youth League et avec les U19, le natif d’Évry-Courcouronnes a également découvert l’équipe première sous les ordres de Luis Enrique face à Lorient début mai.

Le PSG voit en lui un profil d’avenir. Arrivé au centre de formation à l’âge de 13 ans, l’avant-centre a progressivement gravi toutes les étapes jusqu’à devenir le 524e joueur de l’histoire du club à évoluer avec les professionnels.

Un signal fort envoyé par le PSG

Ces derniers mois, ses performances ont attiré de nombreux regards en Europe. Meilleur buteur des U19 parisiens durant la saison, Mounguengue a notamment brillé en Youth League avec plusieurs prestations décisives qui ont renforcé sa cote sur le marché.

Dans un contexte où le PSG cherche à sécuriser ses meilleurs “Titis”, la possible signature de Pierre Mounguengue représenterait un signal fort envoyé par le club parisien. D’autant que la politique sportive menée par Luis Enrique, tournée vers la jeunesse et la promotion interne, semble avoir convaincu le joueur qu’une place pouvait lui être offerte dans le projet parisien à moyen terme.