Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Chouchou des supporters de l’ASSE en raison de sa brillante saison en Ligue 2, Mathys Detourbet (Troyes, 19 ans) a aussi été dans le viseur du PSG. Sans réussite : l’AS Monaco rafle la mise.

L’ASSE peut nourrir d’immenses regrets. Très apprécié par les supporters stéphanois après sa brillante saison en Ligue 2, Mathys Detourbet ne rejoindra finalement pas les Verts… et encore moins le PSG. Le jeune talent de Troyes, âgé de seulement 19 ans, va prendre la direction de l’AS Monaco dans le cadre d’une opération XXL orchestrée par le City Football Group. Selon RMC Sport, Manchester City a trouvé un accord total avec Troyes pour récupérer le joueur : « Manchester City récupère Mathys Detourbet. Troyes, qui fait partie du City Football Group, va percevoir autour de 25 M€ bonus compris. »

Detourbet rejoint City puis Monaco !

Mais le milieu offensif ne devrait pas évoluer immédiatement sous les couleurs des Citizens. Toujours selon RMC Sport, un accord a déjà été trouvé avec Monaco pour un prêt d’un an accompagné d’une année supplémentaire en option. « Man City a déjà un accord avec Monaco pour un prêt d’un an + une année option. Il ne manque plus que l’accord joueur qui devrait arriver rapidement. Les clubs ont un accord total. Mathys Detourbet va porter les couleurs de l’ASM la saison prochaine », explique Fabrice Hawkins.

Belle prise pour l’ASM

Une énorme prise pour l’AS Monaco, qui continue d’attirer certains des jeunes profils les plus prometteurs du football français. Suivi également par le PSG, Detourbet semblait pourtant représenter une piste idéale pour plusieurs clubs de Ligue 1 après son explosion cette saison. Du côté de l’ASSE, cette nouvelle risque de laisser un goût amer. Les supporters stéphanois rêvaient de voir débarquer le jeune crack, devenu l’un des joueurs les plus excitants du championnat grâce à sa créativité et sa capacité à faire des différences offensivement. Mais face à la puissance financière du City Football Group et à l’attractivité de Monaco, les Verts n’ont jamais réellement pu rivaliser dans ce dossier.