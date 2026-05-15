Présent en conférence de presse à deux jours du dernier match de la saison du FC Nantes contre Toulouse, Anthony Lopes ne masque pas sa déception d’être relégué en Ligue 2.

Le FC Nantes est sonné. À deux jours du dernier match de la saison contre Toulouse, Anthony Lopes n’a pas cherché à masquer sa frustration après la relégation des Canaris en Ligue 2.

Sur le terrain, le boulot n’a pas été fait »

Face aux médias, le gardien du FC Nantes a livré un discours lucide et particulièrement fort sur l’échec collectif vécu cette saison. Visiblement marqué par la situation, Lopes a reconnu que le groupe n’avait pas été à la hauteur des attentes.

« La semaine a été très difficile. Difficile aussi de se vider la tête, c’est dur quand on vit une situation comme la nôtre. Le bilan de la saison, ce n’est pas à moi de le tirer. Sur le terrain, le boulot n’a pas été fait, c’est le gros regret. On n’aurait jamais voulu, à titre collectif, vivre ce genre de situations. »

Les gros regrets de Lopes

Des mots qui résonnent comme un véritable aveu d’échec. Anthony Lopes pointe clairement les insuffisances affichées tout au long de la saison par le FC Nantes, incapable de trouver la régularité nécessaire pour assurer son maintien en Ligue 1.

Le portier portugais n’a pas voulu désigner de responsables précis, mais son constat reste implacable : les Canaris n’ont jamais réussi à répondre présents dans les moments décisifs. Une situation extrêmement difficile à accepter pour un club historique du football français, désormais condamné à évoluer en Ligue 2 la saison prochaine.