Le coup de semonce de la relégation du FC Nantes en Ligue 2 pourrait être atténué par un mercato actif des Kita dans les deux sens cet été.

Le FC Nantes pourrait vivre un été totalement fou. Alors que la relégation en Ligue 2 est entérinée, les dirigeants des Canaris anticiperaient déjà un énorme mercato estival afin de limiter l’impact financier d’une éventuelle catastrophe sportive. Selon les dernières estimations, Waldemar Kita pourrait récupérer une somme colossale grâce à deux ventes majeures.

Un duo qui vaut très cher au FC Nantes

Interrogé sur les futurs gros transferts du FC Nantes, Emmanuel Merceron estime que deux joueurs pourraient rapporter à eux seuls près de 50 millions d’euros : Matthis Abline et Tylel Tati. L’insider bien informé sur le FC Nantes voit les deux talents partir autour de 25 millions d’euros chacun malgré une fin de saison plus compliquée pour Tati.

« En janvier j’aurais dit sans hésiter Tylel Tati, mais il a mal fini la saison et s’est blessé. Je pense que les deux partiront autour de 25 M€ chacun », a-t-il expliqué avant d’ajouter qu’il miserait malgré tout légèrement plus haut sur Tati « pour 3 ou 4 millions de plus ».

Une stratégie déjà anticipée par les Kita ?

En Ligue 2, le FC Nantes devrait forcément réduire fortement sa masse salariale et rééquilibrer ses finances rapidement. Dans ce contexte, de grosses ventes apparaîtraient presque inévitables. Abline conserve une très belle cote sur le marché grâce à son vécu en Ligue 1, que Tylel Tati est considéré comme l’un des profils défensifs les plus prometteurs de sa génération.

Plusieurs clubs français et étrangers suivent déjà leur situation avec attention. Pour les Kita, ces ventes pourraient permettre de limiter la casse financière tout en préparant une éventuelle reconstruction sportive. Mais sportivement, perdre deux joueurs aussi importants représenterait évidemment un énorme coup dur pour le FC Nantes. L’été s’annonce donc particulièrement agité à la Beaujoire.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)