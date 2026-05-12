PSG, OM, FC Nantes, OGC Nice : Brest a déjà quatre pistes pour remplacer Grégory Lorenzi !

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Le Stade Brestois 29 prépare déjà un énorme tournant en coulisses. Sauf improbable retournement de situation, Grégory Lorenzi devrait rejoindre l’Olympique de Marseille dans les prochaines semaines pour devenir le nouveau directeur sportif olympien.

Face à ce départ majeur, Brest accélère désormais pour trouver son successeur… et plusieurs profils issus de grands clubs français sont déjà ciblés.

Lorenzi se rapproche fortement de l’OM

Comme révélé ces derniers jours, un accord verbal aurait déjà été trouvé entre Grégory Lorenzi et l’OM. Le dirigeant brestois aurait même refusé une approche de l’OGC Nice afin de privilégier le projet marseillais.

Une énorme perte potentielle pour Brest tant Lorenzi a joué un rôle central dans la progression spectaculaire du club ces dernières saisons.

Les dirigeants bretons veulent donc éviter toute erreur dans le choix de son remplaçant.

Yohan Cabaye dans la short-list

Parmi les noms étudiés figure notamment Yohan Cabaye. L’ancien international français occupe actuellement un poste important au sein de la formation du Paris Saint-Germain comme directeur adjoint.

Son profil moderne, sa connaissance du haut niveau et son image séduiraient fortement en interne.

Des profils venus de l’OM, Nice et Nantes ciblés

Mais Cabaye n’est pas seul dans cette course. Toujours selon les informations de Ouest France, Aziz Mady Mogne, actuellement lié à l’OM, ferait également partie des pistes suivies par Brest.

Le club breton surveillerait aussi Morgan Boullier, qui travaille du côté de Nice, ainsi que Baptiste Drouet, récemment passé par le FC Nantes.

Quatre profils très différents mais qui ont tous en commun une forte connaissance du football français et du recrutement.

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❗️Yohan Cabaye (PSG), Aziz Mady Mogne (OM), Morgan Boullier (Nice) et Baptiste Drouet (ex-Nantes) font partie des profils étudiés par Brest pour succéder à Grégory Lorenzihttps://t.co/9mDuxDJ1AD pic.twitter.com/SVgAZaqNmQ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 12, 2026

Un choix capital pour l’avenir de Brest

Après le travail exceptionnel réalisé par Lorenzi ces dernières années, le futur directeur sportif aura une énorme pression sur les épaules.

Brest veut désormais s’installer durablement dans l’élite et continuer à progresser malgré des moyens bien inférieurs à ceux des grosses cylindrées françaises.

Le choix du successeur de Lorenzi sera donc probablement l’une des décisions les plus importantes du club breton cet été.