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FRANCE

FC Nantes Mercato : un club de Ligue 1 fonce sur Abline, et ce n’est pas Monaco ni l’OM !

Par William Tertrin - 11 Mai 2026, 17:00
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Matthis Abline lors du match entre le FC Nantes et le RC Strasbourg.

Malgré la relégation du FC Nantes, Matthis Abline conserve une énorme cote sur le marché. Après des intérêts de l’AS Monaco et de l’OM, un autre club de Ligue 1 fonce sur l’opportunité.

Relégué en Ligue 2 après une saison catastrophique, le FC Nantes va devoir reconstruire. Mais avant cela, les Canaris pourraient perdre leur principal atout offensif : Matthis Abline. Auteur de 8 buts et 6 passes décisives cette saison, l’attaquant formé à Rennes suscite déjà de nombreuses convoitises en France comme à l’étranger.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le natif d’Angers sort pourtant d’un exercice compliqué collectivement avec Nantes. Mais ses performances individuelles et sa capacité à faire basculer un match sur une action ont convaincu plusieurs clubs de passer à l’offensive. Et malgré la descente du club nantais, la direction emmenée par Waldemar Kita ne compte pas le brader.

Selon Foot Mercato et comme déjà évoqué par L’Équipe, l’AS Monaco a déjà transmis une première offre estimée à 15 millions d’euros, accompagnée de bonus. Une proposition immédiatement refusée par les dirigeants nantais, qui espèrent récupérer un montant bien supérieur pour leur attaquant.

Le Paris FC veut frapper fort

Déjà intéressé l’été dernier, le Paris FC n’a jamais abandonné le dossier. Le club parisien, ambitieux pour son mercato estival, dispose d’une importante capacité financière et voit en Abline le profil idéal pour dynamiser son attaque.

En interne, les dirigeants franciliens apprécient particulièrement sa percussion, sa marge de progression et son aptitude à débloquer des rencontres serrées. Antoine Kombouaré, qui l’a dirigé à Nantes et garde une très haute estime du joueur, serait également un soutien de poids dans ce dossier.

Le Paris FC sait toutefois que la concurrence sera rude. Le profil de l’international espoirs français plaît bien au-delà de la Ligue 1.

La Premier League et la Serie A à l’affût

Toujours selon les dernières indiscrétions de FM, l’AS Roma et Crystal Palace suivent attentivement l’évolution de la situation. Le club anglais, récent vainqueur de la FA Cup, cherche notamment à renforcer son secteur offensif autour de Jean-Philippe Mateta.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des clubs étrangers s’intéressent à Abline. L’été dernier déjà, Wolverhampton mais aussi l’OM en France avaient tenté leur chance sans réussir à convaincre Nantes.

À 23 ans, Matthis Abline semble désormais prêt à franchir un cap dans sa carrière. Reste à savoir quel club acceptera de répondre aux exigences financières très élevées du FC Nantes. Une chose est sûre : le dossier pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons majeurs du mercato estival 2026.

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