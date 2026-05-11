FC Nantes Mercato : Nicolas Pallois vers un retour imminent chez les Canaris ?

Un an après avoir quitté le FC Nantes pour rejoindre le Stade de Reims, Nicolas Pallois pourrait-il vraiment retrouver les Canaris cet été ?

L’histoire entre Nicolas Pallois et le FC Nantes n’est peut-être pas terminée. Parti libre à l’été 2025 après huit saisons passées à la Beaujoire, le défenseur central de 38 ans vient officiellement d’annoncer son départ du Stade de Reims. Une décision qui relance immédiatement les spéculations autour d’un possible retour chez les Canaris, désormais pensionnaires de Ligue 2.

Arrivé à Reims avec l’étiquette de leader expérimenté capable d’encadrer une équipe ambitieuse pour la remontée, Pallois avait pourtant débuté la saison dans un rôle majeur. Capitaine, titulaire régulier et voix forte du vestiaire, l’ancien Nantais semblait être l’un des piliers du projet champenois. Mais sa dynamique s’est progressivement cassée après une blessure aux adducteurs, avant une perte totale de statut à partir de janvier.

Pallois conserve une image forte à Nantes

Le défenseur n’a plus disputé la moindre rencontre de championnat sur les derniers mois de saison et a finalement choisi de tourner la page. Dans son message publié ce week-end, le joueur a toutefois été clair : il ne souhaite pas prendre sa retraite et veut relever “un nouveau défi”.

Dans ce contexte, difficile de ne pas penser au FC Nantes. Relégué en Ligue 2 après une saison catastrophique, le club jaune et vert va devoir reconstruire rapidement un effectif capable de jouer la remontée immédiate. Et malgré son âge, Pallois conserve une image extrêmement forte auprès des supporters nantais.

Entre 2017 et 2025, le défenseur gaucher aura disputé plus de 240 matches sous le maillot nantais et incarné l’un des derniers symboles de combativité à la Beaujoire. Son profil d’ancien, habitué aux joutes de Ligue 2 et capable de gérer la pression d’un club historique, pourrait correspondre au contexte actuel du FCN.

Certains supporters emballés sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, l’idée d’un retour fait déjà réagir. Depuis la relégation du club, de nombreux fans réclament des joueurs attachés à l’identité nantaise pour reconstruire une équipe compétitive et reconnectée à son public. D’autres ne veulent pas considérer cette idée, en optant plutôt pour un renouveau dans l’effectif.

Reste désormais à savoir si les dirigeants nantais envisageront réellement cette option. Sportivement, le club devra trouver le bon équilibre entre expérience et renouvellement. Mais dans une Ligue 2 exigeante, où l’impact mental et la connaissance du championnat comptent énormément, le profil de Nicolas Pallois pourrait rapidement revenir sur la table.

Un retour qui aurait tout du symbole pour un FC Nantes en pleine reconstruction.